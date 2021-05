Fernández Galeano: "No estamos conformes" con resultados de concursos en hospitales

El exsubsecretario de Salud Pública se refirió a las declaraciones del actual presidente de Asse, Leonardo Cipriani, quien cuestionó el régimen de concursos en el organismo por afirmar que no son las personas idóneas para el cargo. "Me encontré con una química farmacéutica dirigiendo un hospital", afirmó.

Postura sobre el cuestionamiento del presidente de Asse

Un médico que está en la atención directa gana muchas veces más que un director de hospital. La conducción del Maciel el porcentaje salarial era el 0,4 % del presupuesto total del hospital. El director tiene que tener un salario acorde a una dedicación exclusiva. A su vez, que fuera removible también. Queremos que haya compromiso de gestión y son la verdadera reforma del Estado. Hay que empezara hacer las cosas con profesionalidad. Cuando hubo concurso que no tenían personas en condiciones para asumir quedaron desiertos. Fueron 15 puestos desiertos. Es el camino que tiene que tener el Estado. La única manera es transitar este camino con esfuerzo, que no es perfecto y es un camino que construye la idea de que el que dirige un hospital no depende de una orientación política.

Lo de Cipriani es un desconocimiento. Facultad de Química se mostró muy desconcertada. Un director que cuestione así el rol de otros profesionales no médicos en la condición de Salud tiene desconocimiento. Creo que no es el momento para este tipo de controversias. No quedamos conformes y en el pase de guardia que le hicimos a Cipriani pusimos un capítulo en el que explicamos las modificaciones en remuneración, residencias y un conjunto s de condiciones que nos parecían imprescindibles para que el proceso fuera más atractivo. Estos procesos hay que hacerlos cuando empieza la administración. No estamos conformes. Las cosas precisas un tiempo y se necesita un cambio cultural. La tradición era que la conducción de los hospitales y la gerencia central de ASSE fuera designado por cuota política. No quedamos conformes con resultados en concursos en los hospitales. La única manera de cambiar la gestión es profesionalizar. Hay un espacio para la conducción política y hay otro espacio para la conducción cotidiana del Estado por concurso.

Es una cosa que no es necesaria en este momento en el país. Estamos en una situación muy crítica. Uruguay está en una situación muy compleja y no es bueno que estemos generando momentos de controversia. Creo que es muy injusta. Por primera vez el directorio se propuso hacer que las direcciones tengan total garantía desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ético. Es una falta de respeto al tribunal. Es una situación que ofende al tribunal que seleccionó las personas y cuestiona el perfil profesional y tienen un desconocimiento d ellos servicios nacionales de Salud. No se puede negar a ninguna profesión si no fuera médica ni enfermería.

Costos de ASSE

El doctor Cipriani no pone los elementos arriba de la mesa para justificar esa afirmación. El sistema de complementación asistencial es un modelo que habría que ver si Cipriani lo cuestiona desde su totalidad. Hay un modelo de complementación. Nosotros siempre quisimos establecer un precio que fuera un estándar y encontramos muchas resistencias. El gobierno actual que fije hoy un precio estable para los servicios de salud para cualquier prestación y que trabajemos con servicios establecidos. En la mayoría de los casos, las camas no se pagaban a esos precios. Que es mejor tener un precio establecido, no tengo la menor duda. No quiero entrar en la polémica con Cipriani, pero cuando se dicen cosas que no están ajustadas a la realidad, no se puede gestionar siempre en campaña electoral. La preocupación debe ser qué es lo que se hace. Nosotros nos pusimos a trabajar en tratar de transformar el sistema de salud. Es una manera de gestionar salud que es demasiado o importante para llevarlo al campo de la política sectorial.

Creo que no soy quién para decir si él está preparado o no. Estoy diciendo en las cosas que no tiene la suficiente información o que no se corresponde con la administración de hospitales. La nota de Carámbula se escribió con mucho cuidado y el debido respeto. Cuando alguien dice algo que no es tenemos que salir a aclarar.