Fernando Amado sobre la masonería: "Hoy es una institución que llegó las 4500 iniciaciones"

A diez años de haber publicado sobre la masonería, el actual director de Turismo, de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, se encuentra presentando un nuevo libro, en el que amplía y actualiza la información sobre una institución que está en crecimiento en Uruguay.

El texto cuenta que la masonería se ha expandido en el sector de la salud, que se ha consolidado la masonería femenina y menciona algunos de los jerarcas del gobierno de Luis Lacalle Pou que son masones.

Polémica del audio de Ramón Méndez

Estoy conforme con como el gobierno ha ido manejando la pandemia. La ha manejado de manera criteriosa. Sobre la polémica del audio prefiero no emitir ninguna opinión. Es natural que acá tengamos tres millones de especialistas de coronavirus. Es muy uruguayo. Prefiero que se siga manejando como se está manejando. Yo con Méndez tengo una buena relación. Esto es como que me preguntes algo de alguien con el que trabajé circunstancialmente.

Libro

Al principio la idea era hacer una ampliación y actualización. Después de que empecé la investigación me di cuenta de que me estaba enfrentando a un libro nuevo. En muy poco tiempo habían pasado muchas cosas. Lo que iba a ser una actualización iba a ser un libro nuevo. Hay gente que no leyó ninguno de los otros y quizá uno no puede darlo por sobreentendido que sí lo sabe. Hay muchas herramientas para entender lo que es la masonería que tienen una necesidad de manejar un lenguaje y términos que pelee mucho para mantenerlo. Hay lectores que por primera vez van a leer de masonería. Es un libro nuevo. Los capítulos que se tocan con anteriores, tienen mucha información nueva y con un encuadre muy actual de cambios muy profundos que ha tenido en solo 10 años.

Triplicación de miembros de la masonería

Es multicausal. Se sumaron varios hechos nacionales e internacionales. Estamos en una era de la información y en una era en la que National Geographic hace programas una y otra vez sobre este tipo de instituciones. Hay mucha más avidez. El tema es taquillero porque se ha mantenido en la penumbra. Se suma todo lo internacional. Se suman libros como los de Dan Brown. En Uruguay también aparecieron investigaciones que también tratan del tema. El ingreso a la masonería sigue siendo por invitación, pero cambió que a fines del siglo pasado por su discreción y exceso de secretismo hacía que mucha gente desconociera y mucha gente tuviera una imagen no muy positiva de la masonería y en muchos casos no tan positiva. Había una cantidad de cosas. Siempre se la vinculó al poder. No estaba en agenda ni tampoco estaba el foco puesto en su incidencia. Su gran masa de integrantes que en 2005 eran 3100 masones, su enorme mayoría eran adultos mayores y este tipo de institución que es por invitación, es muy fácil que se retroalimente por los contactos y por la vida que uno tiene. Es como un circuito que se logró revertir y hoy es una institución que llegó las 4500 iniciaciones y nuevos ingresos desde 2005 hasta hoy y se bajó el promedio de edad. Hoy estamos en 55 edad promedio.

Mujeres en la masonería

Los hombres por un lado y mujeres por otro. Esa es la lógica de la masonería en Uruguay y tiene que ver con las reglas del juego y que se han ido adaptando a los tiempos modernos. Hoy viene caminando bastante fuerte la masonería femenina. Alicia Toyos es una de las destacadas. Había una masonería mixta que no está bien vista en la masonería. El avocarse a construir una masonería femenina luego de las tres logias, bajo los auspicios y el padrinazgo de la gran logia femenina de Chile hizo que se destapara una olla. Había una cantidad de mujeres ávidas por recorrer el camino de la masonería. Beatriz Argimón fue iniciada en la logia de la masonería. Cuando pasa con cargos de gobierno por cargos de gobierno o por no exponerse evitan mientras que están en esos espacios asistir y ser activos en el día a día, pero ella fue iniciada ahí. Luego de que se te revelaron una cantidad de secretos, nunca dejas de ser masón o masona. Cuando te embarcas en la investigación sabés que puede haber algunos precios a pagar. Me encontré con nombres que objetivamente en el sentido de la responsabilidad periodística hacía que yo como Fernando tenía un brete con gente conocida. Siempre elegí ese camino aunque me trajera algún nombre personal. Hay muchos nombres conocidos y no conocidos. Hay colegas de ustedes. Hay nombres que hasta yo mismo me sorprendí. Carolina Cosse que yo sepa no integra la masonería. Te encontrás con una cantidad de nombres del Carnaval, de periodistas, del gobierno, con compañeros. Yo sentiría orgullo de ser masón, no me molestaría. Cada persona es cada persona. En una investigación periodística en democracia me parece normal que aparezcan nombres.

Cabildo Abierto

Las inspiración de partidos como el PN y PC surge a partir de la búsqueda y lucha de la libertad que coinciden con la masonería. Cabildo Abierto tiene sus características particulares que lo alejan mucho de esos valores. Es muy difícil saber si dentro de los dirigentes hay gente en la masonería. Que yo conozca no. Yo si fuera dirigente de Cabildo Abierto y de la masonería trataría de pasar desapercibido. No empezó hoy el vínculo. Hay que remontarse a la Guerra Fría con las corrientes de Artigas. Las FFAA se tienen que regir por el mando superior y ese es uno solo. Adentro de la Fuerza arma el método de ascenso y se genera esa duda de que los tenientes de Artigas pueden ser algo cercano a la masonería. Nada más lejos. Son anti masones, anti batllistas, anti liberales. Hicieron un cambio y se llaman ahora “legión tenientes de artigas”. Son la antítesis de lo que tiene que ver con un pensamiento liberal influido por los ideales de la Revolución francesa, la laicidad, el respeto a la separación de poderes. Tiene la camiseta puesta de la iglesia católica. El líder de Cabildo Abierto, Domenech habla de los reyes católicos.

Cargo actual