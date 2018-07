Fernando Cáceres: “Hoy por hoy la prioridad es obtener la sede del Campeonato del Mundo”

El secretario nacional de Deporte contó además que desde el Gobierno hay "agradecimiento y orgullo" con la actuación de la Celeste en el Mundial de Rusia.

La actuación de la selección uruguaya en Rusia 2018

El presidente de la República envió una nota en la que expresó su intención de recibir a los jugadores. En virtud del horario, fue imposible concurrir a recibirlos al aeropuerto y tampoco se pudo formalizar un encuentro el lunes porque la mayoría de los jugadores tenía previstas sus vacaciones. De todas maneras, no descartamos hacer alguna actividad en los próximos días.

En cuanto a la selección estamos muy orgullosos y alegres de una nueva gran actuación, que confirma una evolución de un proyecto de selecciones nacionales. Creemos que ha hecho cambios en la relación de la ciudadanía con las selecciones. No tenemos más que palabras de agradecimiento y orgullo con lo realizado.

El proceso de selecciones y el fútbol local

Se puede y debe prolongar el proceso, que no es representativo de la realidad local. El proyecto de selecciones nacionales tiene un liderazgo muy claro con El Maestro Tabárez y de sus cuerpos técnicos. La continuidad del técnico es un tema de la AUF, el Gobierno no intervendrá en este tema.

Mundial 2030

Se dieron múltiples oportunidades de diálogo con autoridades de la FIFA. En el primer día de trabajo se hizo el lanzamiento de la candidatura para el Mundial 2030. Se hizo no solo una presentación sino una defensa fuerte. Se inició una serie de contactos para consolidar la candidatura, para solicitar a la FIFA que revea definir la sede en el 2022 y se anticipe al 2020 para poder programar en diez años las inversiones y trabajos a realizar.

El secreto está tiene que ver con la fuerte apuesta de la Federación Rusa a la captación de eventos internacionales como herramienta de desarrollo del deporte. En esto tiene una experiencia vastísima como son las ciudades emergentes Sochi y Kazán. Trabajamos mucho con las autoridades de la República de Tatarstán, de la cual Kazán es capital, y nos visitarán en el segundo semestre para avanzar en posibilidades de cómo llegar al Mundial.

Seguimos confiados en que podemos organizar el Mundial. Seguramente no lo podamos hacer con el brillo de las potencias como Rusia o Catar. Confiamos en nuestras posibilidades. Creemos que con un trabajo serio, responsable y consecuente lo podríamos realizar en buen nivel. Trabajaremos con el plan A, el Mundial. Hay plan B y C. Si no se otorga la sede de la Copa del Mundo, la FIFA querrá celebrar, así lo ha manifestado, los 100 años de organizar Campeonatos del Mundo. Por eso la referencia de Alfredo Etchandy a uno de los planes posibles, que es un Mundialito. Hoy por hoy la prioridad es obtener la sede del Campeonato del Mundo en la candidatura conjunta con Paraguay y Argentina.