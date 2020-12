Fernando Gambera: "Este informe puede ser un disparador de debate para ver cómo nos vamos a manejar en 2021"

El secretario general de AEBU se refirió al informe recientemente presentado en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales en donde se detalla que fueron casi ocho millones los platos de comida servidos por las ollas populares desde que comenzó la pandemia por Covid-19.

Cómo se organizó el estudio de ollas y la Facultad de Ciencias Sociales

Donaciones

Los principales donantes son los propios vecinos que ellos mismos generan distintas actividades para conseguir alimentos. Luego también algunas empresas del barrio, los sindicatos también y en sexto lugar aparece la ayuda del Estado. Lo que manifiestan los referentes es que no hubo ningún apoyo del Estado. Es universo muy grande se visualizan y autodefinen como vecinos que se organizaron para atender a la gente de su barrio. Es una organización social y un entramado comunitario que tiene cuestiones novedosas y el Estado tiene que entenderlo para involucrarse de la mejor manera.

Lo más interesante del informe es que no solo se autodefinen como familias organizadas para ayudar a los vecinos, ellos trascienden esas visión diciendo que quieren seguir colaborando e ir más allá desarrollando huertas, bibliotecas, etc. No solo aportar un plato de comida, sino una lectura o algo para el entendimiento del alma. Me parece que no es menor. Los sindicatos nos vinculamos. Nos vinculamos también con la organización social “Ideas y Vueltas” que trabaja con personas migrante.

Este informe más allá de destacar cifras que son impactantes. Es verdad que por la situación social, muchos de los que dedican horas en la olla también son beneficiaros. Las coordinadoras que se nuclearon se siguen manteniendo. La coordinadora del Cerro reúne 25 ollas y siguen haciendo acopio y manteniendo unos con otros.