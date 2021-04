Fernando Pereira: "Respetamos la decisión del gobierno y vamos a hacer una conferencia de prensa el primero de mayo planteando los aspectos centrales del PIT-CNT"

El presidente del PIT-CNT se refirió a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de los Trabajadores luego que el gobierno no autorizara el uso de la cadena nacional para la realización de la proclama por parte del movimiento. Debido al estado actual de la pandemia, la central no realizará el tradicional acto, pero sí habrá "mil puntos centrales en todo el país para recolectar firmas y para recolectar alimentos para la red de ollas populares".

Conmemoración del Día de los Trabajadores

A todos los sectores de la economía le fue mal en este tiempo. Las industrias de la soja, software, ganadería, servicios informático s no les fue mal, ¿eso no puede aportar al fondo covid? No se va a poder decir que el primero de mayo o hubo propuestas para salvar la crisis. Algunas propuestas las conversamos con el presidente. Es un tema que tiene su complejidad. Hay un conjunto de actividades que podrían ser dinamizados para las compras públicas.

Relación con el gobierno

En el país no es necesario coincidir para relacionarse bien. Yo no tengo que estar de acuerdo con Lacalle para respetarle. Yo no creo que Lacalle sea Macri. En cierta medida hay una caracterización que toma atajos. El PN tiene fuerte inserción con circunstancias económicas negativas. Las abreviaturas no me gustan. Antes de la elección nacional planteamos que las medidas de Lacalle se contraponían con las medidas que el PIT tenía, pero eso no fue impedimento para conversar. Algunas son colusiones que atenúan crisis que algunos trabajadores podrían haber tenido. Nos hemos acostumbrado a pintar todo en blanco y negro y no hemos visto los matices.

Si hubiéramos escuchado los “no” y no hubiéramos insistido, no habría Ley de responsabilidad empresarial. Parto de la base que las personas que se informan tienen una posibilidad de cambiar la posición con la que se levantan y eso me incluye. He cambiado posiciones a lo largo de mida y no puedo ser tan testarudo de no cambiar modos de vista. Al gobierno le puede pasar lo mismo. Venia con un plan que no testaba planeado para una pandemia como está pasando con otros países de la región. Yo no digo tomar medidas espejo a lo que hagan otras personas y otro país. Tenemos que analizar las medidas más adecuadas para que las personas no pasen hambre y no estén en crisis y que haya respeto por los trabajadores. Se tienen que sacar los sumarios a los 15 profesores que se sacaron la foto con un pañuelo detrás. A los profesores se los protege, no se los persigue. Aún no los han convocado a dialogar. Hay que tratar de unir puentes y no dinamitarlos.

Pablo Mieres planteó una cosa que me pareció interesante que la negociación tenía que contemplar la recuperación salarial a partir del primero de enero de 2022. Aún en las previsiones más negativas, el crecimiento podría estar en el 2 %. si esto sucediera, naturalmente va a darse el crecimiento. Ahora la pandemia está peor de lo que estaba la negociación en ese momento. El sector que está pasando peor no es el que perdió 3 o cuatro puntos, que no nos gusta tampoco, es el que no está trabajando y que no tiene ningún ingreso. Hay que ver cómo se mejora el salario.