Fernando Pereira sobre manifestación en el puerto: "No es la fuerza de choque la que tiene que desalojar"

Fernando Pereira fue proclamado presidente electo del Frente Amplio. Uno de sus primeros pasos será reunirse mañana con el presidente Luis Lacalle Pou, quien lo recibirá en Torre Ejecutiva.

Resultados de la elección

Votos en blanco y anulados

Estamos terminando el año y no pudimos dar el escrutinio definitivo del Frente Amplio (FA). Y este dato no es positivo. Nuestros compañeros no es que no están trabajando, se están matando. Hay que hacer que el acto electoral del FA sea con claridad que las personas sepan cómo votar los cargos. Disminuyó mucho el voto en blanco, pero no quiere decir que deje de ser un problema. Es un problema central. No porque el porcentaje sea sustante, sino porque es posible que sea parte de no respetar la voluntad del elector. Eso es lo que me preocupa. Que no vea la hoja de votación. Si vas a buscar en el circuito electoral, es una gran odisea encontrar la lista que querés votar.

Votación en el interior

La verdad que no (el porcentaje esperado), fue mejor de lo que esperaba. No esperaba ese porcentaje, porque los demás compañeros hicieron una campaña muy potente, de visitar cada territorio, de Montevideo. No estamos hablando que hubo una competencia con gente no conocida. Uno de ellos es el secretario general del Partido Socialista. La otra compañera fue presidenta de la cámara de diputados, integrante del senado de Uruguay. Esperaba si ganar la elección porque tenía apoyo muy importante, pero el porcentaje me sorprendió. No vale ganar y decir ahora mando yo. Si yo decía que tiene que haber una dirección colectiva del FA no vale cambiar de acuerdo con los resultados finales.

Fue buena, con algunas excepciones. Fue 40% mayor casi que el 2016. Esto en un momento duro del FA. El clima de campaña no fue un clima intenso, pero igual así se mejoró sustancialmente. Hay que ver lugares donde se bajó, para trabajar en cada territorio cuales fueron las dificultades. No se puede dejar debajo de la alfombra.

Reunión con el presidente de la República

Una segunda preocupación es que me pareció excesivo el desalojo de los trabajadores camioneros de la puerta del puerto. No tiene sentido utilizar fuerza de choques para trabajadores que están sentados en una puerta. El dialogo ha posibilitado que esa salida se haga más demorada, pero también mucho más racional. Tiene que haber un dialogo, entre el partido más grande del país que es el FA con el gobierno, tiene que ser un dialogo adecuado, claro, nítido, admitiendo cuál es la posición que defiende, pero nunca dejando de hablar.

Relación con el presidente de la República

Si hay un proyecto de ley que es compatible con el FA, no puede decir que no lo vota porque lo propone Cabildo Abierto, ni debería pasar tampoco al revés.

No tengo prejuicio de hablar con nadie. Yo parto de la base de que hay temas que nos hacen incompatibles. No puedo hablar con Cabildo Abierto sobre la libertad de quienes están en Domingo Arena porque son posiciones diametralmente distintas las que tenemos. Nosotros creemos que quienes cometieron delitos de lesa humanidad deben estar privados de libertad mientras que ellos cefeen que se debe liberarlos a los 65 años. Hay diferencias que no se pueden saldar.

Lacalle no empezó a ser una persona importante cuando ganó la presidencia. Cuando empezó a militar en política y cuando fue candidato de la elección anterior. Venimos conversando de forma periódica. No es que uno se levante y moleste al presidente, eso nunca lo haría. Cada vez que fue necesario lo hicimos. En mucho no nos pusimos de acuerdo, pero en otras sí. Esto es parte de la política. El dialogo en momento de crisis aunque sea para cosas mínimas resuelve la vida de personas.

Sus críticas a los comentarios de Graciela Bianchi

Yo no digo que solo sea autoría del gobierno. No tengo esa necedad ni la quiero tener. El gobierno tiene que dar sobriedad a los vínculos y si no lo da genera dificultades en el parlamento.

No amenazan la democracia. Van debilitando los puentes que tienen que haber entre los paridos. No es no decirnos la verdad, es respetarnos mínimamente. Cuando se le piden pruebas democráticas al FA. El FA gobernó 15 años, y en ese tiempo no persiguió a un periodista, a un opositor.

Relación la coalición de gobierno

Hay un tema que me devela que es la pobreza infantil. Creo que puede haber una política de estado para esto. Como abatir la pobreza multidimensional, no solo económico sino acceso a la cultura, literatura, a la diversión, a cosas que te cambian la vida de niño. Después creo que se pueden trabajar otros temas. Se podría trabajar política internacional. Pero hay que ver hasta donde se puede llegar a acuerdos. También, el tema carcelario y la brutal violación de los derechos humanos en las cárceles. Perro en tanto que la LUC aprisione más gente genera más cantidad de presos, la gente no quiere trabajar ahí. Hay que humanizar el modelo carcelario.

Las ocupaciones y el derecho a huelga en Uruguay

La OIT dice que el piquete es parte del derecho de la huelga. Y sí (entonces la ley uruguaya está mal), por eso la queremos derogar. No es la fuerza de choque la que tiene que desalojar. La propia OIT dice que hay que tener dimensión, dimensionar cuál es la actitud de la fuerza represiva. Lo que más me preocupa es hacer normal que la fuerza de choque desaloje trabajadores que están luchando por derechos.

Hay dos medidas empresariales duras en este país. Una es denunciar el convenio. Si por pequeños incumplimientos, las patronales o los trabajadores denunciaran el convenio, hoy el Ministerio de Trabajo no tendría ningún convenio.

Usted denuncia un convenio deja a una todo un grupo de trabajadores sin garantías jurídicas. Yo he votado medidas tácticas inadecuadas, de las que me he arrepentido. Y he tomado tácticas muy acertadas. Ahora, cuando denuncias un convenio, es la medida más dura. En un momento hay que racionalizar cuáles son las actitudes empresariales. Me parece que hay un momento donde el gobierno no es solo tiene que demostrar que es autoridad sino que también que puede negociar.

Yo no soy más dirigente sindical y desde que deje el cargo de presidente del PIT-CNT, no he vuelto más. Es parte de una práctica que los dirigentes sindicales tenemos. Lo que no se puede es quitar herramientas a los más débiles, porque los más poderosos tienen muchas herramientas.