Fernando Pereira y la desaprobación al PIT-CNT: “Hay un sector de la sociedad al que la palabra sindicato no le suena nada bien”

Una encuesta de Opción Consultores dada a conocer esta semana indica que el 56% de los uruguayos desaprueba el modo de conducción del PIT-CNT, aunque solo el 39% considera que el impacto de las acciones sindicales son negativas para el interés de los trabajadores.

¿Qué opinan en la central sindical de estos datos? Abordamos el tema junto a Fernando Pereira, presidente de la central sindical.

Aumento de tarifas

La desaprobación al PIT-CNT

Mejoramos bastante en relación a la última encuesta, y tenemos que seguir mejorando. Somos representantes de una clase social trabajadora que está en confrontación con otra clase. Hay un sector de la sociedad al que la palabra sindicato no le suena nada bien, sobre todo porque les arrancamos derechos y ganancias.

Nosotros tenemos 400.000 afiliados. Pero nosotros no representamos a la totalidad del Uruguay. Pretendemos ser escudo de los más débiles, de los descartados, de los excluidos.

No me pueden comparar con gente que no hace política: yo hago política desde que me levanto hasta que me acuesto.

El movimiento sindical no se debe maquillar para trabajar. Nosotros somos una organización que promueve el conflicto para mejorar las condiciones de trabajo para los más débiles. En esa lucha, estos guarismos que dio la encuesta son los mejores en toda Latinoamérica.

Tenemos que trabajar en una mejor comunicación y una mejor organización. Somos una organización que naturalmente tiene una contradicción con el sector empresarial.