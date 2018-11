Fernando Saralegui respondió a las denuncias por gastos en viáticos: “No hay mal manejo, está todo aclarado”

El director del Correo por el Partido Nacional sostuvo que tiene todos los comprobantes de los gastos efectuados.

El diputado frenteamplista Edgardo Rodríguez denunció el uso indebido de viáticos por parte del director del Correo del Partido Nacional. Informó que “entre los años 2016 y 2017 el jerarca utilizó $539.889, lo que representa un promedio mensual de $21.595”. Luego se manejo la cifra de un millón de pesos en el mismo periodo de tiempo para alquilar vehículos, víaticos y combustible todo pago por la empresa.

Duelen estas cosas cuando se usan para manejos políticos. Me dirijo a miles de nacionalistas que no tienen un corrupto en su representación del Correo. Agradezco la oportunidad de aclarar este tema, doy la cara.

No hemos apartados un ápice de las normas éticas, morales y legales.

Me mandató el PN y respondo ante él, la oposición y la ciudadanía. Fui al directorio del PN porque vi necesidad de discutirlo. Mi cargo siempre está a disposición del partido.

Hay un manejo muy tendencioso del diputado del MPP en Tacuarembó. Parece que tiene un problema personal.

Hizo el pedido de informes al Correo que dice que no se establece rendición de cuentas. Eso es lo legal.

Con la firma de la presidenta presenté un proyecto alternativo para derogar el proyecto del 2005. Yo presenté el proyecto que dice que tenían que rendir cuentas.

Esos gastos fueron en trabajo efectivo. Tengo todos los registros de los viajes que hice. Claro que tengo la justificación de los gastos.

No tenemos tarjeta corporativa. Si voy a comprar fiambre a un almacén en Tomás Gomensoro no presentaré una tarjeta de crédito.

Ese millón de pesos no es real. Rodríguez dijo públicamente que no voté la resolución de mayo, dijo que no había que investigar porque había reglamentación para rendir gastos.

En enero 2018 estaba trabajando cuando todos estaban de vacaciones. Hice recorridas a Rocha por cuatro días: Chuy, Castillos, Cebollatí y Lavalleja. Me pagaron $23.000. Hay una funcionaria del Correo que cobró $31.824. Digo que le llama la atención porque soy yo.

No he tenido una comunicación del directorio. Cuando se decide citar, yo estoy.

Si voy de recorridos en todo el país y planteo situaciones que no gustan en el directorio, a veces molestan.

Ahora se usa un mecanismo perverso, el de las partidas a rendir. Prefiero tener $3.000 para gastar a tener un sistema que me deje gastar lo que quiera y presente.

Tengo derecho a pensar que hay algo raro, porque me exigen solo a mí. Me atribuyen viajes solo a mí. No hay mal manejo, está todo aclarado. ¿Por qué tengo que salir a aclarar información que está en la web?