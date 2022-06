Ferreri sobre rechazo de MVD 360: "Desde la política pública tenemos que ser muy cuidadoso; con la ciudad no se juega"

Estos últimos días estuvieron marcados por las discusiones cruzadas en torno al proyecto de crear una isla artificial en frente a la rambla de Punta Carretas. El gobierno lo aprobó, pero la Intendencia de Montevideo lo rechazó. Sin embargo, esta semana la empresa Jirkel –que presentó la iniciativa– aseguró que en febrero de 2021 la comuna había manifestado “sumo interés”, y fue por eso que luego se presentó al Gobierno Central.

La discusión sobre el proyecto MVD 360 de una isla artificial

(¿Qué fue lo que cambió en el interés del proyecto para la intendencia?) El análisis. Yo creo que en estos días ha habido expresiones públicas sobre distintos proyectos de porte de Montevideo y se llegaron a diferentes conclusiones en cada caso. El proceder y la actitud de la intendencia es la misma en todos los casos. La Intendencia de Montevideo siempre tiene sumo interés en promover inversiones de calidad en el departamento. Entonces, cuando vienen proyectos de magnitud y relevancia los analizamos gustosos a todos. Lo analizamos con objetividad, seriedad, profundidad y cuando vemos que pueden tener un impacto negativo para Montevideo, los proyectos no se aprueban. Y cuando vemos que pueden tener impactos positivos en términos sociales, económicos, de infraestructura para la ciudad, le damos para adelante. Tienen el okay primario, a referéndum de los estudios más profundos, como es el caso del proyecto en el Dique Mauá. Somos serios. Trabajamos en profundidad. Luego de que analizamos las cuestiones de este proyecto llegamos a una conclusión, que en este caso fue negativa. No va a cambiar nuestra opinión en función de comunicados. En ese comunicado se habla de lo que dice la intendencia. Por la intendencia, habla la intendencia. Hay una cuestión que es fundamental y tiene que ver con no contraponer solamente la Ciudad Vieja contra un proyecto x. Se trata de que Montevideo tenga un desarrollo y crecimiento económico armónico, en equilibrio.

Las prioridades de planificación para rechazar el proyecto MVD 360

Este proyecto implica la construcción de 800 mil metros cuadrados de viviendas, de 75 mil metro cuadrados de oficinas y 12 mil metros cuadrados de locales comerciales. El mercado de Montevideo, para ese determinado público no tiene la capacidad de absorber tantos metros en un punto solo. Eso implica dos posibilidades: una es que dada esa dimensión, para lo pequeño del mercado doméstico, implica que tiene un riesgo enorme de concreción. ¿Qué pasa si el proyecto arranca y luego se cae? Es una preocupación para la intendencia. El privado puede tener más o menos propensión al riesgo. Desde la política pública tenemos que ser muy cuidadoso. Con la ciudad no se juega. Pero está la otra posibilidad, ¿qué pasa si el proyecto es exitoso? Dada la dimensión, es como agarrar las 25 manzanas más pobladas y comercialmente más activas de Pocitos y ponerlas en un punto solo de comercialización. Eso aspira todas las posibilidades de comercialización de proyectos de determinado nivel en el resto de Montevideo, porque el mercado no da para todo eso. Además, está dividido en fases el proyecto. Primero está el desarrollo de la tierra. Estamos hablando de una potencial creación de fuentes de trabajo y recaudación a lo largo de muchos años. Si los dos caminos es el riesgo enorme de que no se concrete y nos cree un problema o el riesgo de que, si se concreta, le genere un problema de desarrollo en equilibrio al resto de la ciudad, con esas convicciones, ninguna de las dos alternativas era buena. Queremos desarrollo inmobiliario en Montevideo, queremos que hagan cosas. Esto no es un problema con los empresarios. En el grupo empresarial que vino había gente que trabajaba con seriedad. A veces los proyectos son viables o no más allá de la opinión del empresario. En este caso, si era viable o no, no era el resultado positivo para Montevideo. En otros proyectos, cuando es positivo, avancemos.

Proceso de presentación de iniciativa privada

Estos procesos arrancan con la presentación de un proyecto, o en la órbita departamental o nacional, con algunos estudios básicos, que luego se van completando. Con esos estudios iniciales, uno puede tomar una primer decisión de trazo grueso de decir “sí me interesa, o no”. Si pasa ese primer mojón, comienza la etapa de los estudios en profundidad de algo que pensás que puede tener un final positivo. Con los números que tenemos y los análisis que vimos, con esos estudios y los que hacen la propia intendencia, se llega a la conclusión de que en un camino y otro no era viable ese proyecto. También, los inversores merecen certezas. Nosotros creemos que lo peor que podíamos decir es “sigan adelante, sigan invirtiendo en más estudios” si ya sabemos que la conclusión a la que llegamos es negativa. Dar certezas implica ser claros, más allá de que guste o no la respuesta.

Las diferencias de criterio con el gobierno por la isla artificial

El caso de Dique Mauá es un ejemplo del buen trabajo coordinado. Lo que quiero decir es que la actitud de la intendencia fue la misma en los dos proyectos. En este caso, no se nos consultó. De hecho, no se le consultó a áreas importantes del ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de la misma manera. Llegamos a conclusiones distintas y las transmitamos con transparencia. Lo de agujero negro es una metáfora que trata explicar lo del peso gravitacional en cuanto a los metros cuadrados en el mercado. Si yo te digo 900 mil metros cuadrados de alto nivel en Montevideo, chupa las posibilidades de comercialización en el resto de Montevideo. Termina siendo, de alguna forma, un agujero negro. Genera segregación territorial. Porque existe, ¿la vamos a promocionar en esta magnitud? No parece razonable. Con esos primeros insumos que nos dieron, más los análisis propios que hace la intendencia. Nosotros tenemos una división de planificación muy potente. Hay un equipo muy calificado, pero también lo analizamos desde el punto de vista ambiental, de movilidad, cómo impacta eso en la economía de la ciudad y las posibilidades de desarrollo. No es solo lo que nos dicen lo que traen el proyecto. Nosotros en esa postura que tiene la intendencia, de crecimiento y equilibrio, hemos llevado adelante varias iniciativas. Hay muchos terrenos en Montevideo, propiedad de la intendencia, que pueden ser interesantes para desarrollar y que tiene una mirada estratégica de crecimiento en equilibrio. Comentamos la posibilidad: “esta isla no, tenemos todas estas posibilidades. Sentémonos a trabajar y pensar en desarrollos para otras zonas”. Hicimos el planteo, ellos responderán que si o que no. Inversiones de calidad que mejoren la infraestructura y que permitan la rentabilidad de los empresarios, nosotros queremos promoverlo.

La visión de la intendencia sobre el plan para el Dique Mauá

La primera aproximación que hicimos a este tema es que creemos que Montevideo, y el Uruguay, tiene un problema al tener mezclado en el mismo lugar el transporte de carga y el de pasajeros. Esta iniciativa tiene diferencias que hace que nosotros lo veamos con muy buenos ojos. La primera es que la tierra que es pública, básicamente del Ministerio de Industria, sigue siendo pública. No hay enajenación. No se le vende a un privado parte de la rambla. Segundo, la infraestructura portuaria que se construye no es para un privado, es pública. Si el muelle es público lo pueden usar distintos operadores fomentando allí la competencia. Se recuperan edificios que son patrimonio histórico, generando también más espacio de uso público. En uno de esos edificios estaría previsto hacer la sede del Ministerio de Industria y el otro seria de uso para la Intendencia de Montevideo para actividades culturales, sociales, el goce de los vecinos de la zona. Por todo esto, creemos que es positivo, sumado a que permitiría un impulso para zonas que son estratégicas para Montevideo. Hay que ver ahora esta nueva etapa. Con esta predisposición positiva, hay que hacer los estudios en profundidad. Para nosotros es muy importante el estudio del impacto ambiental. Este tiene que ser un proyecto que mejore el espacio público, no que lo deteriore ni que lo disminuya. Por eso la interacción con los vecinos y actores sociales involucrados es fundamental. Es lo que comienza a partir de ahora.

Medición de puestos de trabajo

Hay dos cuestión es conexas: la construcción de la infraestructura que iría allí es de aproximadamente 200 millones de dólares. Pero además eso revitaliza la zona. Si esto avanza, luego de pasar los estudios en profundidad, va a generar impactos positivos: generando empleos indirectos, mejorando las capacidades de desarrollo comercial en la zona. Puede llevar conexo un desarrollo inmobiliario, de unos 150 millones de dólares adicionales con la consecutiva creación de fuentes de trabajo.

Plazos que se manejan

Hablaría más de etapas o de estudios. El estudio del impacto ambiental no depende de la intendencia, hay que hacerlo en la órbita del gobierno nacional. Tiene que actuar fuertemente la NP. Ojalá, por el bien del Uruguay, que pueda salvarse de manera positiva y que lo pueda hacer lo más rápido posible.

Modalidad de acuerdo

No hay un acuerdo con un privado en particular. Hay alguien que presenta una iniciativa privada, se va a una licitación pública y se competirá. El esquema pensado es de una concesión. La infraestructura es pública, se concesiona y al final de la concesión vuelve a manos del Estado.

Los números de la actividad económica