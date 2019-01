Ferreri y su posible candidatura a la Intendencia de Montevideo en 2020: “Me gustan los desafíos y afrontar cosas nuevas, pero la vida dirá”

Además, considera que Venezuela vive "una situación muy complicada" y que es necesario apostar al diálogo. "Habrá que seguir conversando, pero no sobre la base de asegurar el cobro de todas las partidas variables", dijo sobre el conflicto en la DGI.

Los funcionarios de la DGI continúan adelante con sus medidas de paro y protestas ante medidas de la directiva. Además, el Gobierno sigue apostando al diálogo en Venezuela, mientras Uruguay se prepara para su año electoral.

Abordamos estos y otros temas junto a Pablo Ferreri, ministro interino de Economía y Finanzas.

El conflicto en la DGI

El salario en la mano de un administrativo promedio es de 67.000 pesos por mes. Un profesional gana 126.000 pesos por mes. Lo que está en riesgo con esta meta variable de es de 400 pesos por mes. No hay una rebaja salarial para algunos y un aumento para otros: hay una partida que se puede cobrar o no en función de si se cumple la meta.

La visión sobre Venezuela

En lo personal, duele Venezuela. Es una situación muy complicada, con la posibilidad de una escalada de violencia que está ahí. Me parece muy atinada la posición del Gobierno en apostar al diálogo. No me gustó que la apuesta al diálogo se tildara de ridícula. Tenemos que hacer lo que más le sirva al pueblo venezolano, no pasa por Maduro o Guaidó. Tenemos que evitar un baño de sangre.