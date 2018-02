Fiscal del caso “el Kiki”: “Tenía el temor de que este sujeto se cobrara otra víctima inocente”

Las investigaciones por el caso del homicida Christian “el Kiki” Pastorino continúan, pese a que el miércoles al mediodía se dio su fallecimiento. Ahora, la Fiscalía indaga a dos personas presuntamente vinculadas al delincuente. Abordamos los detalles del caso junto al fiscal de la causa, Juan Gómez.

Hay dos personas detenidas. Uno es un adolescente, que está sujeto a la Justicia de adolescentes. Y un mayor, sí sujeto a la Fiscalía de la cual soy titular.

Tratamos de reconstruir los pasos de esas personas y establecer en qué lugares estuvieron, con qué personas. El menor estuvo bajo la protección, por decirlo de una manera, de la persona que está detenida a disposición de la Fiscalía.

Entre y lunes martes se hicieron al menos seis allanamientos solicitados por la Fiscalía y en ninguno se logró aprender a esta persona. En este tipo de casos, los delincuentes tienen una movilidad muy grande. Suelen enterrarse en barrios de difícil acceso normal, donde alguien ve a la Policía y avisa. No es un tema fácil ubicar a personas buscadas por la Justicia.

No nos hemos dedicado a investigar el tema del supuesto homicidio anterior. Nos centramos en la rapiña al supermercado con la muerte de una persona y la lesión gravísima de otra. No hemos avanzado para analizar si participó en otros hechos. Pero la presunción es que era una persona que estaba jugada al delito, es muy posible que haya participado en otros hechos. Pero no tenemos la información exacta.

Sería iluso si dijera que la presión de medios o de la propia sociedad no influye, porque todos demandan respuestas. Eso llevó a que se destinaran mayores recursos para ubicar a esa persona. Y también reflexiono que muchas veces, ante hechos similares, no se genera la misma respuesta de la propia sociedad en cuanto a la demanda por la solución. Felizmente, se logró poner un punto final a esta carrera delictiva. Tenía el temor de que este sujeto se cobrara otra víctima inocente, teníamos la percepción de que era una persona que no tenía límites y que no le importaba la vida.