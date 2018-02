Fiscal Salvo sobre la búsqueda de “el Kiki”: “Llama la atención que estando en la zona donde él se movía no lo hayan ubicado”

La fiscal Diana Salvo pidió mejorar la investigación policial para dar con el paradero del homicida de Florencia Cabrera, la cajera del supermercado rapiñado el sábado en La Blanqueada.

Sobre Christian Damian Pastorino, conocido como el “Kiki”, pesa una orden de detención desde diciembre del año pasado y escapó en seis operativos.

Abordamos el tema junto a la fiscal, especializada en delitos sexuales y violencia de género.

Yo relato los hechos como fueron, no califico. En el marco de la investigación se hicieron allanamientos, pero no dieron resultados positivos.

Lo que me llama la atención es que estando más o menos ubicable en una zona donde él se movía, nunca lo pudieron ubicar. Eso llama la atención.

Yo comenté informalmente mi preocupación porque no sabía si iba a tener que mandar un memorándum al fiscal de Corte. Pero no era para criticar, sino para buscar otras líneas de investigación que ayudaran. Queremos que la persona sea detenida. No buscamos criticar a la Policía. Queremos ver qué podemos hacer para poder tener mejores resultados.