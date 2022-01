Fiscalía espera el resultado de ADN para detener a los hombres que violaron a una mujer este domingo

La Fiscalía de Delitos Sexuales y la Fiscalía de Adolescentes continúan investigando la violación de una mujer que ocurrió en la madrugada de este domingo en la zona de Cordón. Según el testimonio de la víctima, luego de acceder a mantener relaciones sexuales con un hombre, en determinado momento ingresaron más personas a la habitación y abusaron sexualmente de ella. Hasta el momento, tres personas quedaron emplazadas.

Policía Científica concurrió al lugar en donde encontró a dos personas mayores y un menor, quienes se negaron a realizar la prueba de ADN por propia voluntad. Las personas quedaron emplazadas y Fiscalía espera imputarlos en las próximas horas.

Proceso de investigación

La victima hizo la denuncia en las primeras horas del domingo. Se puso en conocimiento de la Fiscalía. En ningún momento Fiscalía las dejó detenidas porque no fueron detenidas en el momento que consumaban la violación. Lo que dispusimos fue que la víctima fuera derivada al equipo multidisciplinario de su prestador de salud y luego de que fuera dada de alta, que fuera vista por el médico forense, cosa que aún no ha pasado aún. Está siendo asistida por la psicóloga de la Unidad de Víctimas y Testigos para que se puedan completar las pruebas necesarias.

Policía Científica se constituyó en el lugar, recogió posibles evidencias y se mandaron esas evidencias al laboratorio para que se hiciera el cotejo de ADN y se le trajeron pruebas a la víctima para cotejar eso. La prueba no es inmediata en el caso de violación. Se ve de los informes científicos cuántos rastros de ADN se encuentran. Lo que se dijo que quedaron en libertad y quedaron detenidos no es correcto. Para que quede detenida tiene que ser detenida en el momento que está cometiendo el delito o mediante orden escrita del juez competente. No fue así. La Fiscalía le tiene que pedir la orden al juez.