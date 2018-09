Fratti cuestiona que el FA no tenga en su fórmula “al hombre que junta más votos”: “No hay ningún candidato con la capacidad de Mujica”

"Mujica ha dicho que no quiere ser candidato. Pero he aprendido que en política no existe el nunca más", afirmó el diputado.

El expresidente José Mujica encabezará el acto de relanzamiento del Espacio 609 del Frente Amplio. La consigna del sector es ampliar y mejorar la base productiva del país, y el gran objetivo es dar un nuevo impulso al sector político que integran el Movimiento de Participación Popular (MPP) y otros grupos aliados.

Mujica es el armador y gestor de este espacio. Esto arrancó en el 2004 y permitió que varios pudiésemos militar juntos. Por la vía de los hechos, quedó un poco diluido, así que este es un relanzamiento. Incluso es para que gente que viene de otros lados se sume al Frente Amplio. No está descartado que haya otro orador que no sea Mujica.

Hay que tener en consideración la voluntad de la persona: Mujica ha dicho claramente que no quiere ser candidato. Él dijo que no. Lo que he aprendido es que en política no existe el nunca más. Quizás la barra o todo el Frente Amplio lo convenza, tal vez de integrar una fórmula.

En unas elecciones que todo indica que van a ser reñidas, no tener en la fórmula presidencial al hombre que junta más votos, cuando las elecciones se definen por votos… no hay ni en el Frente, ni en ningún partido, ningún candidato con la capacidad que Mujica.

Pero sí están las aguas más divididas. Cuando se ve que se va a poner al favorito, se sale a darle con un caño por todos lados. Me parece que la gente que me votó no tiene duda sobre qué voy a votar en el Parlamento o qué voy a opinar. Eso de salir a escuchar griterío y decir lo que la gente quiere escuchar… eso es populismo, y yo no estoy de acuerdo.

No hemos ido a fondo todo lo que pretendíamos ir, hay que hacer más. El Frente Amplio, como cualquier otro partido en el Uruguay, se nutre fuertemente de un pensamiento urbano. No es noticia para el país lo que pasa en el agro, a no ser que haya una creciente, una granizada o un tema puntual. El agro tiene mucho más para pedir, pero precisamos generar una conciencia agropecuaria que no tenemos.