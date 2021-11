Funcionarios aduaneros denuncian que "se sigue mirando para el costado" ante la falta de personal en los controles

Este lunes se abrieron las fronteras para extranjeros vacunados con dos dosis más 15 días y que vengan con un test PCR negativo. Según el informe de Migraciones ingresaron 3.016 personas solo en este primer día y “el punto con mayor ingreso fue el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 1.132 pasajeros”. Por otro lado, la Asociación de Funcionarios Aduaneros denuncia falta de personal en los controles y exigen que la aduana "esté a la altura de los tiempos que corren y que sea eficiente".

Apertura de fronteras del 1º de noviembre

Situación de personal en controles

Hay un sindicato madre que integramos junto con los países de la región y estamos en contacto permanente. Hay preocupación por todos estos temas y estamos evaluando permanentemente. Antes de la pandemia la gente se quejaba por las colas. Hay preocupación y no alcanza. La falta de personal es algo que no tiene que ver con la pandemia. Ya veníamos desde antes con ese reclamo. Siempre es como que el cartón ligador es la aduana.

En el 2010 en la plantilla éramos 1800. Hoy somos 650. La propia dirección de Aduanas hace una proyección de que acá a fin de este quinquenio vamos a ser 300. Celebramos que entren nuevos funcionarios. Pero esos 60 van a entrar por Uruguay Concursa. Para diciembre se jubilan 64. Los 14 que van a entrar son sol esos. Decimos que tienen que haber ingresos genuinos y no se han dado. En Rendición de Cuentas no se dio. La aduana es mucho más que el personal que está parado en el puente. En Bella Unión hay dos funcionarios. Los de Salto están trabajando en Paysandú. En Maldonado hay un funcionario que trabaja 24 horas y tiene la prioridad con los vuelos privados. Los funcionarios de aduana no cobramos nocturnidad. Los funcionarios acumulan horas y quedan con horas sin poder utilizar. Queremos una aduana que controle y que esté a la altura de los tiempos que corren y que sea eficiente.

Los controles en la frontera terrestre son más laxos. En Curticeira hay un funcionario por turno. Ya se hizo un experimento por falta de personal y cada 50 autos, uno se revisa. Eso no es responsabilidad de la aduana. Nos vamos a reunir con el sindicato de Argentina por esta preocupación.

En la práctica los funcionarios no son suficientes. Nos hemos reunido con el presidente Lacalle y acá se sigue mirando para el costado. Las soluciones no aparecen. El estado de situación no es de ahora, ya viene. Queremos que la aduana tenga tecnología, recursos humanos, eso no sucede. Hemos advertido que cuando vayamos a la normalidad, la aduana no va a poder controlar. Lo que más preocupa es que lo venimos advirtiendo.