Futuro presidente de la SCJ: "Hay que incrustar" la perspectiva de género dentro del Poder Judicial

El 1º de febrero, John Pérez asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en sustitución de Tabaré Sosa. Lo hará en un momento histórico, ya que por primera vez la Corte tendrá mayoría de ministras mujeres, luego de la asunción de Doris Morales en el lugar de Luis Tosi. Pérez ha señalado que buscará darle un nuevo perfil a la Suprema Corte y mejorar las tensiones que se generaron con jueces y abogados en el último período.

Pérez se refirió a los dichos de integrantes de Cabildo Abierto y afirmó que "no hay justicia para enemigos" y que quienes cometieron delitos de lesa humanidad son "justiciables como cualquier persona". Por otro lado, el futuro presidente reconoció problemas de comunicación dentro de la SCJ y que se necesita "crear una política de comunicación".

Prioridades para su presidencia

No hay rispideces. He hablado sobre lo que va a ser mi forma de trabajar. Cada cuestión va a ser absolutamente explicada en por qué sí y por qué no. Yo no soy el dueño de todas las decisiones. Mi función es representar orgánicamente a la corte. Cada uno tiene su propia impronta de trabajo y voy a hablar de lo que yo voy a hacer.

Críticas de abogado Fagúndez

Cada expediente tiene sus propias instancias. Yo no he visto ninguna tendencia. Tenemos que capacitar a jueces y juezas en perspectiva de género en su totalidad. Lo tienen incorporando pero lo tienen que seguir profundizando.

Dichos de la senadora Graciela Bianchi sobre la Justicia

El problema de imagen puede haber por falta de comunicación. Si somos evaluados por organismos internaciones y tenemos una buena posición, no estamos tan mal. No se comunica bien. Se necesita crear una política de comunicación. Tenemos mejor visión dentro de la gente que ha usado el Poder Judicial respecto a la gente que jamás la ha utilizado.

En principio no comparto sus declaraciones. Está dentro de la libertad de expresión. Si tiene alguna denuncia que hacer, que la haga por las vías correspondientes. No podemos hacer críticas sin casos concretos ni pruebas concretas. Es una ciudadana como cualquiera. En mi función voy a tratar de tener los mejores vínculos con los demás poderes y tener diálogo con el Parlamento.

Garantías en el acceso a la Justicia de mujeres, niños y niñas

Declaraciones de Cabildo Abierto

“Enemigos” no existen. Son totalmente juzgados de acuerdo a la ley. Hay que ver los indicios concordantes. Los hechos que yo vi en la Corte sí han sido probados. No hay justicia para enemigos. Es un justiciable como cualquier persona.

Polémica por las barras bravas en el fútbol

Sobre el caso concreto a mí también me llamó mucho la atención. A nivel personal puede ser que sí (que se tenga que revisar que mientras que la persona espera que termine la causa quede en libertad).

Hay casos en los que no debería darse prisión preventiva. Desde 2017 para acá el responsable del CPP es Fiscalía. El juez es de garantía. Los juicios en sí son muy pocos. Hay cosas más preocupantes. Tenemos recursos de revisión de personas que se le llega a un acuerdo con nombres que no son. El PJ homologa, no revisa todo. Lo que no sé es por qué no se ficha a la persona cuando se la agarra.