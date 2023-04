Gabito y Mandacen debatieron sobre la ocupación de liceo IAVA de este jueves: "Hay que llamar una mesa de negociación inmediatamente"

Los estudiantes agremiados del IAVA marcharon este jueves desde el liceo hasta la sede de la Administración Nacional de Educación Pública, en reclamo por mejores condiciones edilicias y en apoyo al director Leonardo Ruidiaz, sumariado por Secundaria. Esto se dio luego de que fueron desalojados por orden del Ministerio del Interior, que estableció un lapso de 15 minutos para que los estudiantes cumplieran la medida.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, fue quien se presentó en la institución y habló con los jóvenes. En un momento, se produjo una interacción entre el jerarca y el vocero del gremio, Gerónimo Sena.

Gabito

La sanción, que aún no ha sido aceptada, es la consecuencia. Lo importante es lo que pasó en el medio. Lo que se pidió es que la planta baja del IAVA fuera de nuevo su lugar original. Un lugar público y para que se construya una rampa. Los estudiantes se negaron a entregarlo. En el medio se da una situación en la que se cree que es natural que eso ocurra, que no está bien que la autoridad legítima reivindique un espacio. Las directoras que fueron a hacer eso fueron patoteadas. Eso al director le pareció que estaba bien. Él se solidarizó con esos estudiantes.

Mandacen

Nadie está discutiendo la legitimidad de las autoridades. Creo que algunas no han estado a la altura. El gremio no tiene un salón sindical, tiene un salón gremial. El conflicto viene de larga data. Hay un problema de cómo se ejerce la autoridad. No existe ningún plan de obra con respecto al IAVA. La rampa, lo que nos dicen los técnicos, es que en el lugar la inclinación no sería la necesaria. Lo más grave de todo, que para mí es especialmente grave, esto se da de bruces con toda la autonomía educativa de la reforma. Se sanciona un director que tiene el respaldo de la sala docente. Hay un mecanismo equivocado. Algunos integrantes del gobierno no entienden por qué pasa esto. Hay que llamar una mesa de negociación inmediatamente. Estamos dispuestos a participar. Hay que empezar a trabajar el tema desde el ángulo pedagógico.

Gabito

Coincido en que es grave. Es grave no por el ascensor ni la rampa, sino por no manejar los códigos básicos de convivencia.

Mandacen

Se incumple con la documentación. La síntesis de este conflicto no es de ahora. Se termina canalizando una situación que viene desde antes. La situación del IAVA viene cultivándose hace tiempo con inspectoras que tienen poco apego al diálogo y a la negociación. El liceo IAVA, patrimonio histórico, está en ruinas. Invito a no caricaturizar más a los estudiantes. Hay periodistas ridiculizando estudiantes. El IAVA viene a ser una síntesis de un proceso muy complejo que se está encarando mal. A mí no me consta que los estudiantes no le dieran la llave del salón al director. Creo que hay dar otros espacios. Creemos que el camino pedagógico que siguen las inspectoras es totalmente equivocado. Me parece que la autoridad se ejerce de otro lugar. ¿Cómo quiere que reaccione el gremio cuando su directora saca las fotos de los detenidos desaparecidos, algunos que incluso estudiaron en el IAVA? ¿Cuál va a ser la reacción a esto? Dijimos que era el caldo de cautivo. La directora no puede estar en el rol de adolescente. Cuando se quiere ejercer la jerarquía a través de la violencia simbólica, terminan en estas cosas.

Gabito

Pretender que lo que hoy vivimos es una dictadura, es un disparate. Permitir que se acorrale a la persona, es inadmisible.

Mandacen