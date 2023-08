Gabriel Calderón: “Hay que tratar de no caer en la trampa de cuestionar inversiones culturales”

Frankenstein estrenó el 11 de agosto, va hasta fin de mes y ya agotó todas las entradas. Esta versión de la Comedia Nacional es una adaptación de la novela de Mary Shelley que se publicó en 1818 y es considerada la obra fundacional del género ciencia-ficción. Además con esta obra el elenco municipal explora espacios fuera de las salas de teatro convencionales y llega a la Facultad de Medicina. Para hablar sobre cómo sigue la temporada, recibimos al director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón.

Por un lado soy parte de un largo trabajo que ha hecho la Comedia Nacional por consolidarse. La gente, vaya o no a la Comedia Nacional, sabe que es un valor prestigioso del país. Lo segundo, es el apoyo que tenemos en estos momentos de la Administración de la Intendencia que ha entendido que la Comedia Nacional es un prestigio. Lo tercero es que, para mí, el secreto es elegir a artistas valiosos.

Dar lugar a artistas del cine no quiere decir que de ahora en más no nos llamamos más directores de teatro. Quiere decir que tenemos una programación de diez, once espectáculos e implica ampliar un poco eso.

Andrea Arobba fue a quien se le ocurrió la Facultad de Medicina. Fue conversando con ella. La Comedia es un elenco de teatro, no tiene infraestructura teatral porque está en dos casas que la tienen. Nuestra infraestructura teatral es del Solís y de Sala Verdi. No tenemos un maquinista que mueva trastos, no tenemos iluminador, no tenemos nada. Contratamos diseñadores de iluminación y de escenografía pero no son los que mueven la maquinaria teatral, porque eso lo hace un teatro.

Hay algo que está fuera de discusión, es un valor que este país valora, protege, quiere y celebra. Lo que está en cuestión por el tamaño del mercado es la posibilidad de sostenerlo económicamente. Allí tenemos un trabajo que tenemos que hacer todos. No cuestionemos inversiones en cultura. Cada vez que cuestionemos el Antel Arena, cuestionemos alguna inversión parecida y con menos uso. Yo no sé nada del Antel Arena, y no he ido porque no soy un usuario de conciertos, pero lo que veo es que está lleno. Valor cultural tiene.

Necesitamos teatros, la Comedia no tiene sala. Hay que tratar de no caer en la trampa de cuestionar inversiones culturales cuando la cultura necesita inversiones.