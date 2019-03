Gabriel Oddone analiza las perspectivas económicas de Uruguay: “La economía está estancada y el escenario regional es negativo”

"En el empleo estamos como en el 2005 y en la inversión en los niveles de 2007", apuntó el economista.

La economía atraviesa un momento delicado a nivel regional. En Argentina, el Gobierno de Mauricio Macri no encuentra la fórmula para combatir a la inflación y este panorama se traduce en un momento de incertidumbre a nivel político.

Uruguay no es la excepción y durante esta semana el precio del dólar dejó en evidencia la incertidumbre que atraviesa el mercado local. ¿Cuáles son las perspectivas económicas a corto plazo? ¿Cómo influye el año electoral que estamos atravesando? Abordamos el tema junto al economista Gabriel Oddone.

Los resultados están un poco peores de lo que esperábamos. Fue de una 1,6 y esperábamos un 1,9. Técnicamente, debería configurarse una recesión. Lo claro es que la economía está estancada. El escenario externo configura un escenario difícil para los próximos meses.

La economía no crece, y no crece durante un período prolongado. En el empleo estamos como en el 2005 y en la inversión en los niveles de 2007. El escenario es incierto para el clima de negocios, y eso hace que los empresarios no tomen decisiones.

Tenemos una perspectiva de crecimiento del 1 % para este año, pero ahora ya la estamos revisando a la baja.

El escenario regional es negativo. Por otro lado, tenemos una escasa capacidad de reacción de la política económica. Desde el Gobierno se adoptó una actitud de ir colocando algunas modificaciones para que la situación fuera peor, pero esperando que algo viniera a rescatarnos de este escenario de bajo crecimiento.

Uruguay resiste mejor que en el pasado, pero la economía uruguaya está lejos de volver a recuperar mejores niveles.