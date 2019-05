Gabriel Pereyra tras el archivo de la denuncia que le hizo el comandante del Ejército: “Es un cínico, ¿cómo va a decir que no está confirmado lo que pasó en la dictadura?”

"Me parecen importantes los argumentos del fiscal porque sirven como antecedente para futuras situaciones", apuntó el periodista.

La Fiscalía decidió archivar la denuncia del comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, contra el periodista Gabriel Pereyra, por los dichos del comunicador en relación a Feola y a los militares.

“No los voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no”, había dicho Feola en relación a los hechos sucedidos durante la dictadura. Eso motivó la reacción de Pereyra.

Cuando dije eso de cobarde y atorrante, el comandante en jefe le dijo al ministro de Defensa que iba a hacer una denuncia. Pero a los días, yo aclaré que era un tema que ya tenía suficiente odio encima como para agregarle más odio. Pero si me lo vuelven a pasar, diría lo mismo porque me sale el barrio de adentro.

Es un cínico: ¿cómo va a decir que no está confirmado? También dije que si hay algunos anormales que llegan a coronel, que los políticos no tenían más remedio que elegir entre los anormales para dar el aval político para que sean generales. Él salió a defender a los coroneles y a los generales por lo de “anormales”.

Ya estoy acostumbrado a este tipo de denuncias. No me preocupan. Pero me da vergüenza estar ahí gastando tiempo cuando se sabe que hay acumulados denuncias gravísimas, y uno está ahí por una bobada.

Me parecen importantes los argumentos del fiscal porque sirven como antecedente para futuras situaciones. No solamente en las nuevas legislaciones referidas a la información. Él habla de que los ascensos de los militares se equiparan al ascenso de cualquier oficina pública, y eso implica que deben ser conocidas.

Me han llamado fiscales y jueces para saludarme, pero también pidiéndome que le haga notar a mis colegas el trabajo que se tomó el fiscal, porque es de un peso importante.

Cuando uno opina como periodista, opina en función de elementos que tiene que lo llevan a eso.

Yo sí salí a decir que no quería fomentar el odio ni agredir el honor de este hombre.