Gabriel Soto: "La situación de UTE es grave en cuanto a la falta de personal"

El presidente de la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE) habló sobre la situación de UTE en cuanto a la falta de personal y la preocupación por posible cortes de "alto impacto" en la empresa.

Situación de UTE

Hay varias visiones y nosotros lo hemos presentados, el peso de la tarifa en los hogares pesa casi diez veces más que a lo que pesa en un mediano y grande consumidor. Hay una discusión muy grande. Esto no es cuestión de hacer tabla raza y terminó. Lo que planteamos es que hay una ley que es nefasta para pensar salidas a lo que es la tarifas. La ley nacional de electricidad en la dictadura que sigue vigente prohíbe que la energía se pueda cobrar la energía de acuerdo a los usos. Hoy si bien está escalonado, es lo mismo el uso de energía para una actividad suntuosa que para calefaccionar una vivienda. No puede ser que todos de igual manera paguen la energía al mismo precio cuando hay hogares que deberían tener otro tipos de cuestiones. Es una tarifa que sigue siendo necesario rediscutir y redefinir. Estamos acostumbrados a que la tarifa de UTE sale carísima y hay que pagar de esta misma forma y eso está mal. Es necesario cambiarlo en profundidad.

En el año 2013 culminó un proceso de una reestructura muy grande que se hizo en UTE, no solo en volumen de costos y esfuerzos, sino que tocó desde la descripción de cada puesto, hasta el organigrama pasando por todos los procesos de UTE. En esa reestructura, consultoras internacionales muy importantes, marcaron que para funcionar en UTE se debería en el entorno de 8.400 funcionarios y funcionarias. En aquel momento teníamos 6.600. se hizo un plan de ingreso de personal, un proyecto que se acordó junto con la OPP, la subdirección de UTE y el Ministerio de Economía, se firmó un acuerdo que iban ser un plan de ingreso de personal que hasta el 2019 íbamos a llegar con los 8.400 funcionarios. En 2015 hubo un cambio en la pisada que marcó un recorte muy grande. El plan de ingreso de personal no se cumplió. El sindicato estuvo en conflicto muy importantes ante el incumplimiento de ese acuerdo. Era una necesidad real, no era un invento de que faltaba gente. Esto nos llevó a 5 años peleando con mucho esfuerzo y sacrificio, con muchos consensos acerca de cuál era el problema, se logró llegar al 2019 con muchas complicaciones, pero manteniendo la plantilla. Pero en la UTE, el sistema eléctrico nacional va creciendo todos los años. El desarrollo y el rumbo del mundo en muchas cosas que antes no eran eléctricas ahora son eléctricas. Desde las comunicaciones, los procesos industriales, la vida cotidiana misma. El consumo energético va aumentando todos los años y cada vez es más intenso. Por lo tanto, llegar con la misma plantilla en un sistema que crece y es un atraso. En 2020 se plantea profundizar una pauta de recorte que plantea que al igual en todo el Estado, cada tres vacantes que se generaban en UTE iba a ingresar solamente una persona. Desde 2019 hasta esta parte, llevamos 500 funcionarios menos. Al día de hoy somos 6.014 funcionarios y funcionarios de UTE. Hay que remontarse hasta antes de la década del 40’, para un número tan bajo de funcionarios. Estamos en el peor nivel de cantidad de funcionarios en la historia reciente de UTE.

Cortes masivos

Ya se están viendo. Si vos tenés 12 localidades del interior del país que no tienen personal de reclamo entonces si se quedan sin luz hay que tener en cuenta de que aparte de la atención, tienen que desplazarse varios kilómetros desde otras localidades, compañeros que están recontra sobrecargados y van a demorar horrores. Pasa lo mismo en Montevideo, hay veces que se queman cables subterráneos de alta tensión y la escuadrillas especializadas están en otras tareas que no nos olvidemos que hay prioridades. Cabe recordar que los clientes de UTE están organizados en cinco franjas y según las franjas es la prioridad de atención. Según el barrio que sea también es la prioridad de atención que tiene. Lo da el propio marco regulatorio de los años 90’ que el sindicato trató de cambiar y no pudo, entonces siempre va quedando para atrás. Hay barrios en Montevideo que han pasado más de 24 horas sin luz, zonas importantes y por lo cuales cuando más se necesita la energía, como en momentos de los fríos. Hoy es imposible mantener la vida sin energía eléctrica. Podemos discutir si la energía eléctrica es un derecho humano o no, el acceso a la energía, pero nadie puede discutir que sin energía eléctrica no se puede garantizar el conjunto de derechos como el calefaccionar, conservar alimentos y una cantidad de cosas, para una familia es muy pesado. Hay 40 mil personas que están con problemas de pago. La UTE tiene quedar respuesta a esas familias y sus hogares porque sino los estás empujando hacia el sistema irregular y eso está mal. Está mal acceder a la energía de forma irregular y hay que encontrar herramientas que se puede acceder a la energía pero en un marco de regularidad.