Gabriela Bazzano: "Quieren pintar un personaje que yo no soy"

La Red Pro Cuidados y el sindicato de asistentes personales del Sistema Nacional de Cuidados le piden al gobierno la inmediata destitución de la directora de la ONG "Seamos" luego de que una nota de La Diaria informara que la actual secretaria nacional de Cuidados fue investigada por dirigir la ONG que presuntamente entregaba niños de parejas con discapacidades intelectuales a “familias articuladas”, un programa que la propia organización habría creado.

Esta práctica fue indagada por Crimen Organizado e Interpol, pero la causa resultó archivada.

Cómo funcionaba el programa

El programa de familia articulada surge como un pienso después de mucho tiempo en conversación con la academia y el Estado para buscar una solución que no había para padres con discapacidad que no querían ser desvinculados de sus hijos. Eran egresados de Aldeas Infantiles de Florida y encontramos una solución en ese hogar donde gurises que no tenían recursos económicos y pensión por discapacidad y vivían en el hogar comunitario que nosotros armamos. Eran los padres de estos chicos. Se los acompañó cuando se casaron y cuando decidieron tener hijos. En el hospital Cansani donde nació el primer bebé.

La nota de la Diaria no fue cuidada. Se dijeron en dónde vivían y a qué colegio iban. No los afectó porque ellos están muy felices. Lejos de entregar niños, se suman padres en el programa. En ese contexto empezamos a entregar qué hacer. Consultamos con INAU y son niños no judicializados, no tienen competencia sobre ellos. Vinieron asistentes sociales a conocerlos, a conocer el hogar y a conocer los voluntarios del hogar. Se armó un equipo y la Justica estaba enterada. Esto se dio para el primer caso. Esa niña vivió tres años en el hogar. La anotamos en un CAIF Cepi supervisada por INAU. Empezamos a pensar cómo sumar una familia para acompañar estos padres y ahí empezamos el trabajo con abogados y jueces de la familia. Los papas biológicas tenían la tenencia y tenían el contacto permanente con sus hijos. Tienen un trato estrecho a las familias, van al colegio de sus hijos. Tendrían que preguntarles a ellos y ver cómo interactúan con los padres articulados. No hay ninguna desvinculación. Fue la solución que encontramos porque el Estado sabiendo, no hacía nada. Esto no es una adopción, es compartir la tenencia. El INAU dijo que no eran niños que no eran de su jurisdicción y que no tenía nada que objetar.

Esas afirmaciones son recortes y pegues. La bebe que se sacó del hospital, no son jóvenes que vivían en el centro comunitario. Olesker dice que no era una joven que viviera en el hogar comunitario. El Mides estaba enterado del programa. Olesker era el Ministro. Cómo se retiró el bebé del Pereira Rosell tendrían que preguntar al equipo de Cuidados. No conocíamos de dónde venía. Teníamos el informe de Uruguay Crece contigo que decía que no tenía vínculo ninguno y que ella quería perder a su hija. Las chicas de UCC quedaron en seguir este proceso. El hogar comunitario Seamos es autogestionado por los gurises con sus trabajos y sus pensiones. La acompañamos hasta que un día que UCCC dijo que se ponía complicada la cosa. Lo que habían conversado con el equipo de salud del hospital no había funcionado. Yo no estaba presente. No sé cómo la mama de la joven estaba presente y retiran a la niña. Nosotros como institución nos presentamos en el equipo. A mí cuando me informan me fui al hogar y me encuentro con el abuelo de la niña, la mama y la nena y dijeron que se fueron porque le querían sacar a la nena. Fueron de INAU al hogar. A los tres días viene la orden de que hay que entregar la bebé y ahí llegan varias versiones. En esos dos meses la mama tuvo una crisis, la mamá estuvo en el Vilardebó. Pasa tiempo. Defendemos el vínculo. Soy una defensora de las mujeres con discapacidad. Me parece horrible que las estigmaticen.

Los niños vienen con sus papás. Lo que necesiten es el amparo de sus papas hasta los dos años. Los papas eran como niños, niños con niños. Ellos eran felices. Equipos interdisciplinarios nos juntábamos a ver qué estaban pasando.