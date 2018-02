Gandini asume la presidencia de Diputados: “El Parlamento tiene que estar en Facebook porque la gente está ahí y no en las barras”

El diputado nacionalista Jorge Gandini asume este jueves 1º de marzo como presidente de la Cámara de Representantes.

Los desafíos en Diputados

No critico las instancias institucionales del Parlamento, como es un brindis de asunción. Todavía no soy quien firma el gasto. Me consultaron y seguí el camino habitual de hacer el brindis, pero cuando me aproximé a los costos, que era cerca de 8.000 dólares, lo puse en duda. Me parecía una plata que no era necesaria; no movemos la aguja con ese ahorro, pero es un tema de dar señales.

No solo hay que evaluar gastar menos, sino también ver los resultados de aquello en lo que se gasta. No se trata de gastar más, sino de tener una estrategia adecuada para la obtención del fin buscado.

Creo que hay una parte de nuestros representados que está molesta, que no está conforme con el conjunto del sistema político, nos piden que hagamos algo. La gente a veces nos acusa de cosas que pasan en Argentina o Brasil; en algunas cosas está mal informada, y en otras hay un nivel de exigencia que antes no había. Hay mucho laburo parlamentario que no se ve.

Quiero que queden registros de audios de todo lo que pasa, en las sesiones y en las comisiones. Quiero que quede registrado qué hizo, qué dijo, si fue o no fue cada representante. El Parlamento tiene que estar en Facebook porque la gente está ahí y no en las barras. Es justo que la gente vea que los legisladores trabajan mucho. El parlamentario está donde está la gente.