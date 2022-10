Gandini criticó tiempos de investigación en Fiscalía: "Manifiesto mi preocupación en cómo se trataron temas muy delicados"

Por sus declaraciones sobre la actuación de la Fiscalía al investigar al gobierno y el pedido de una comisión investigadora por el caso de Charles Carrera, el senador blanco Jorge Gandini fue protagonista de dos polémicas políticas en los últimos días. ¿Qué motivaciones tuvo en cada caso? ¿Qué responde a las críticas de la oposición, sobre que se trata de una distracción tras lo ocurrido con Astesiano?

"Tengo diferencias con Juan Gómez", dijo el senador. "Él dice que el sistema político bloquea investigaciones de crimen organizado. Me gustaría saber cuáles son las pruebas".

Cuestionamientos hacia la Fiscalía

Hay mandos medios que trancan. Es gente que tiene otra visión ideológica y no se pone las pilas, pero son funcionarios que están presupuestados. Hay cuestiones que se enlentecen más de lo debido por pasar por burocracia. A nosotros nos ha tocado gobernar con organizaciones sociales que simpatizan con la oposición y desde otros ámbitos han enlentecido. Hay una sintonía. Me quejo de con la lentitud. Tengo pensado el caso Morabito, tiene cuatro años y el fiscal aún no movió una pieza. Obvio que no se pudo haber escapado sin ayuda. ¿El jefe de la republicana no sabía de las visitas de González Valencia a Morabito? ¿Es posible que dos narcotraficantes en Uruguay tengan 12 visitas en el país? Sobre los fiscales no generalizo. Hay cosas de fiscales que no me cierran. Tenemos derechos a exigir exigencias. Una con los recursos que tienen y otros con la manera y la forma de actuar que tienen. Si Brenda Puppo cometió un error, ¿el fiscal de Corte lo deja pasar? En el caso Morabito un fiscal mandó sacar las cámaras, ¿qué pasó? Es el mismo fiscal que tiene el caso Charles Carrera. Yo no siembro suspicacias, relato hechos.

Adjudicación de Juan Gómez como fiscal de corte

Está la autonomía técnica y eso es una limitación. Tenemos que ser muy respetuosos con ella. Estamos en un proceso de transición hasta que se afirme. Hay mucho aprendizaje en curso. He hablado del tema con la bancada, pero no aún con Gómez. Manifiesto mi preocupación de cómo se trataron temas muy delicados. Yo tengo diferencias con Juan Gómez. Tengo diferencias con lo que dijo en Paraguay. Es un debe del sistema político que no pudimos sustituir al fiscal de Corte ni elegir un nuevo adjunto. Se votó como adjunto, asumió sustituyendo y no hemos podido elegir al de Corte ni al adjunto. Eso es un problema. Yo no responsabilizo a Juan Gómez de la lentitud de algunos casos ni del accionar. Tengo diferencias con las fiscalías en algunos aspectos. Eso no impide que yo le apoye el apoyo político. Le renovamos la confianza a Juan Gómez.

Yo puedo tener una visión crítica con el funcionamiento de la integralidad del sistema. El sistema político está bloqueado con estos temas. Eso no quita que no pongamos foco en cosas que pasan en Fiscalía. En algún momento vamos a discutir el tema con Juan Gómez. Él dice que el sistema político bloquea investigaciones de crimen organizado. Me gustaría saber cuáles son las pruebas. Una solución que se propuso fue un triunvirato.

Caso Astesiano