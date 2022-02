Gandini sobre incendios forestales: "Parece ser algo bastante más pensado con un objetivo claro"

Este martes comparecieron ante la Comisión Permanente del Parlamento los ministros García, Peña, Heber y Mattos para informar sobre los incendios forestales ocurridos en el litoral norte del país, entre los días 30 de diciembre de 2021 y 2 de enero de 2022 que afectaron miles de hectáreas. El senador Gandini indicó que fueron nueve los focos encontrados en la zona, siete en Paysandú y dos en Río Negro, que fueron provocados de manera "intencional".

Balance sobre la instancia parlamentaria

Normativa actual

No hay ninguna norma nacional que establezca un límite (de distancias entre centros poblados y zonas forestales). Hay normas de ordenamiento territorial de la intendencia, pero no son exactamente las mismas en cada lugar. Ayer se reconoció mucho a la dirección de Bomberos, también a los intendentes. Esto no puede volver a pasar. Pasó algo que antes no pasaba. Puede volver a pasar, por lo que hay que tomar medidas.

Aumento de los combustibles del mes de febrero

Con Luc o sin Luc, con un petróleo de 40 dólares, el combustible iba a subir. Que el FA salga a decir que no subimos el combustible por la LUC significa que quieren que subamos los combustibles. La principal negociadora fue Cosse y de ahí salió el precio de paridad de importación. Del 2014 a 2019 el Estado se quedó con 900 millones de dólares. Si el FA gobernara y la LUC no existiera, ¿no iban a subir los combustibles?

Lo que tiene que hacer Ursea es fijar, informar técnicamente el precio de paridad de importación. Termina fijando el Poder Ejecutivo. Si Ancap tiene hoy un precio extraordinario y ese precio es coyuntural por un factor mundial de oferta y demanda. Este aumento es coyuntural. No se está violando la LUC Es una decisión política, lo establece la LUC. Ahora sabemos todos los meses cuánto debería costar. La idea es que esa transparencia mes a mes genere una presión al PE para que cuando el petróleo baja, no haya una diferencia que haga caja. Existe información ahora. No había una fijación objetiva de los costos que tiene Ancap para fijar el precio. Cosse saludaba que se hubiera elegido un método nuevo para fijar el precio de paridad que no estuviera contaminado de intereses.

Estoy de acuerdo en que el gobierno hace un uso político del precio del combustible, pero no con ese objetivo. El gobierno se hizo cargos de aumentos del petróleo a finales del2020 y no los trasladó. El gobierno tiene razones políticas para tratar de contener el precio y fijar algunas tarifas. Lo que no se puede acusar es que con intencionalidad política. Si el presidente hubiera querido hacer eso diría que no lo sube. Si hubiéramos tenido un interés político no hubiésemos subido nada. Si el interés fuera electoral, lo podíamos haber hecho. Hay un colchón que sigue subiendo.

Ancap y el gobierno podrían decidir de subsidiar ellos. El gobierno renuncia a que Ancap le pase sus ganancias. UTE le acaba de pasar ganancias a la caja central. Lo importante es que tratemos de contener el aumento de combustible que está ocurriendo en todos lados.

La economía cayó, la recaudación cayó. Cerramos el año con un déficit menor, más gente con empleo, baja de salario real. Se apostó a abrir la mayor cantidad de empleos. El Estado tiene que permitir distribuir mejor. Tenemos que generar la recuperación salarial porque eso genera más consumo también. El 2022 comienza a regir con una cantidad de obra pública.