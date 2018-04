García: “El presidente de la Jutep no puede contestar al grito ni hacer una declaración política” y decidir no tratar el caso Vilar-cadena nacional

El senador nacionalista Javier García le pidió a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que investigue quién pagó los honorarios del periodista Fernando Vilar para encabezar la cadena de radio y televisión del 27 de febrero.

El miércoles, el propio periodista reconoció que no cobró dinero ni recibió ningún bien del Estado para realizar ese trabajo. El presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, dijo que el tema no es prioritario para el organismo ya que tienen “cosas más importantes que esas sobre la mesa”.

¿Cómo recibió García esta respuesta de la Jutep? ¿Por qué cree que Gil Iribarne respondió de esa forma?

La Jutep no contestó este tema, fue el presidente de ese organismo el que lo hizo. Me parece una actitud poco seria de su parte.

Como fue una solicitud formal, esperaba que fuese contestada formalmente y no mediante una contestación personal y política. No puede hacer una declaración de este tipo, descartando una solicitud a un organismo que posee tres integrantes.

Cuando una prioriza, está siendo subjetivo. Y eso es lo que él hace. Además, dice que es un asunto entre particulares, pero me parece que tiene una confusión. Este tema no es un asunto entre privados, sino que es la cadena del presidente de la República.

El Estado debe contratar en forma pública y transparente. La cadena fue para contestarle a los autoconvocados, pero de eso casi ni se habló. El presidente decidió no salir él y poner a un periodista. Y lo más importante terminó siendo el saber quién le pagó al periodista. No puede ser que una empresa privada haya contratado la vocería del presidente.

Este tema requiere transparencia. Si la Jutep no tiene prioridad sobre quién contrata las cadenas oficiales…yo tengo otros cánones.

El presidente de la Jutep no puede contestar al grito ni hacer una contestación política. Decir que algo prioritario o no es subjetivo. Para la gente el saber quién contrata a alguien para la cadena… ¿es prioritario o no? Esto no es nada transparente. La Jutep debe analizarlo.

El presidente de la Jutep debe ser más cauteloso. Tengo la convicción de que va a recapacitar. Si una cadena nacional la pagó un privado es una irregularidad.