García: “No tengo por qué dar explicaciones si me quiero cambiar de mutualista”

La decisión del Ministerio de Salud Pública de no abrir el “corralito mutual” en febrero de 2018 sigue generando rechazo en la oposición política y el debate se trasladará al Parlamento. Además, el ministro Jorge Basso será convocado a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

Abordamos el tema junto al senador nacionalista Javier García.

Creo que lo que pretende Basso es un objetivo legítimo, tenemos un problema real. Pero esa no es la solución buena. Creo que no está bien perseguir un delito limitando los derechos de los usuarios de la salud. Es como si el día de mañana el Gobierno dijera a la gente que no saliera a la calle porque está lleno de delincuentes.

Estamos hablando de un servicio muy sensible, que es la institución que cuida la salud de uno y de sus familias. Todo trabajador y jubilado para su mutualista y el Gobierno le dice que tiene la obligación de pagar el Fonasa, pero que no tiene el derecho de elegir su institución médica, porque se reserva el derecho de elegir cuándo debe hacerlo y cómo. La experiencia de cada uno con su institución de salud es intransferible.

Esto saca la posibilidad de que uno se cambie por voluntad propia. No tengo por qué dar explicaciones si me quiero cambiar de mutualista, es un derecho personal.

¿Por qué una persona se va de una mutualista a otra? Apuntemos a mejorar la calidad de asistencia y a no tener atrapado a un paciente adentro de una mutualista.

La solución es perseguir a los delincuentes y no cortarle los derechos a la gente que hace las cosas bien.