García promueve la censura a Bonomi: “La gestión del ministro del Interior y del hermano del presidente es patética”

"En las calles mandan los delincuentes", afirmó el senador nacionalista.

La oposición presentará este martes en el Senado la moción de censura para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, debido a los incidentes ocurridos el viernes en la marcha que rechazaba la cumbre del G-20, entre otras cosas. A partir de allí, corren 48 horas para poner en marcha el mecanismo que pone a consideración del Parlamento la continuidad del ministro.

Abordamos el tema junto al senador nacionalista Javier García.

La semana pasada, hubo un compendio, un resumen de la situación que se vive en Uruguay. Estamos ante un récord histórico: como nunca en la historia, violencia y crimen en el 2018.

El episodio de Artigas fue ridículo y trágico. La publicación de los antecedentes y el escrache también, lo que implica abuso de poder. Luego, a 200 metros de su despacho, en Montevideo, destrozaron la ciudad… y él no se enteró.

Después, el episodio sobre la muerte de un interno en la cárcel y las versiones falsas de información, que implicó un encubrimiento. La marcha del viernes implica la violación del estado de derecho, la humillación de la Policía y la falta de autoridad.

Llamé al fiscal de Corte y le pedí actuar de oficio. Me llamó y me dijo que ya estaba actuando la Fiscalía con Inteligencia, pero cinco días después no hay ningún detenido. En las calles mandan los delincuentes.

Si tuviera que haber cinco mociones más, las habrá. Creo que tenemos que terminar con el doble discurso: ¿se puede decir en el comité que hay que cambiar a Bonomi y después en el Senado quedarse callado?

Si todos sabemos que la gestión de Bonomi y del hermano del presidente es patética, que en Uruguay impera la violencia y tenemos récords de criminalidad, con todos los recursos que tuvieron, e incluso lo piensa la interna del Frente Amplio: ¿cuál es la razón verdadera por la que ellos siguen en el cargo? Creo que un día nos vamos a enterar.

Los dirigentes del Frente Amplio viven en un mundo paralelo, fuera de la realidad. El jueves 13 se tratará la moción en la sesión.