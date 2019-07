Gerado Sotelo buscará llegar al Senado por el Partido Independiente: “Puede haber acuerdos con Lacalle Pou y Talvi, pero eso será luego de conversaciones sobre temas fundamentales”

"La búsqueda de los desaparecidos no es negociable. Es un tema ético, irrenunciable y de derechos", apuntó.

El experiodista Gerardo Sotelo se sumó al Partido Independiente: hablamos sobre sus aspiraciones políticas y sus proyectos de cara a la campaña electoral.

Ya estoy extrañando, pero no hay vuelta atrás. El proceso tuvo varias etapas, pero empezó hace ya un tiempo, desde que Mieres me ofreció integrarme al Partido Independiente.

Siempre voté al Partido Independiente y tengo una cercanía casi familiar con Pablo Mieres. Esto involucra dejar un rol en el que estuve durante mucho tiempo. Si no hubiera existido una oferta del Partido Independiente nunca me hubiera propuesto dedicarme a la política.

Creo que es un momento muy especial del país. Siento que puedo ser útil, con mis ideas y con el contacto más directo con la gente.

En esta interna no había ningún estímulo para votar al Partido Independiente: el partido optó por no hacer nada porque no había competencia. Esta interna no es muestra de nada.

Seguramente ocupe el segundo lugar en la lista al Senado. Si no llego al Senado, seguiré trabajando en político.

Seguiré haciendo alguna cosa en radio Carve con un programa no político, seguiré escribiendo en el diario y alguna otra cosa.

Tanto Talvi como Lacalle Pou tuvieron la gentileza de incluir al Partido Independiente en un Gobierno de coalición. Creo que puede haber acuerdos programáticos, pero eso será luego de conversaciones sobre temas que para nosotros son fundamentales.

El próximo Gobierno debe tener un fuerte foco en las políticas sociales y articularas bien. El asunto es cómo quieren hacer el acuerdo y que no tenga que ver con la política de acomodo.

La búsqueda de los desaparecidos no es negociable. Es un tema ético, irrenunciable y de derechos.

Probablemente la fórmula se proclame el 13 de junio. Muy probablemente sea Pablo Mieres-Mónica Bottero.