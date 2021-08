Gerardo Caetano presenta su nuevo libro "El liberalismo conservador"

El historiador y politólogo lanzó esta nueva obra, que es una continuación de "La república batllista", publicado hace 10 años. En un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia este 25 de agosto, Caetano repasó la discusión en torno a esta conmemoración histórica de este evento y la relevancia que tiene para los uruguayos.

Conmemoración del 25 de agosto

La decisión de Vázquez de no celebrar oficialmente las fechas le quitó significación.

Hubo en la década de los 20 una propuesta legislativa para zanjar esto. La fecha blanca es tradicionalmente el25 de agosto. El 18 de julio era la Jura de la constitución, pero Rivera se convertiría en el primer presidente constitucional. Las cámaras no se elegían con el mismo método. La Asamblea General nunca se reunió. Lo más razonable es evitar una fecha y hablar de procesos. Las dos fechas tienen una carga de significado importante.

Publicación de su nuevo libro

Es un momento crucial en la historia uruguaya del Uruguay del siglo XIX, en las primera tres décadas hubo un momento constituyente que no tiene por qué culminar en una constitución aunque en este caso sí. Había dos familias. De un lado el liberalismo conservador y, del otro, el republicanismo de perfil sollidarista encarnados por Batlle y Órdoñez. Las teorías políticas de ambas familias eran contrastantes. Durante mucho tiempo la hegemonía liberal llevó a que la palabra “republicano”, que denotaba en el Siglo XVIII mucha libertad, que quedara borrada y quedara como un régimen alternativo de la monarquía. Sin embargo, se encuentra con monarquías republicanas. El concepto de república no funciona solo como alternativo a la monarquía. El batllismo encarnó una propuesta republicana, aunque sin tomar todos los puntos. Hay sentido republicano en el batllismo y que en el liberalismo no se acepta.

Es un concepto alternativo de la libertad. El concepto de libertad del republicano es una libertad para, un autogobierno y, en el caso de que no la haya, no es libre. La libertad de cada uno depende del resto. Son dos distintos y se traducen también en su posición sobre el mercado y su rol.

El liberalismo conservador es la conjunción de dos corrientes que no necesariamente confluyen. Se juntan dos conceptos: liberalismo y conservadorismo en el rechazo a la Liberación Francesa y en dos conceptos claves: para que haya libertad, es indispensable que haya desigualdad. Eso une liberalismo y conservadorismo. Eso estaba en el siglo XIX.