Gerardo Núñez: "Al Frente Amplio le ha costado ser oposición"

El diputado del Partido Comunista se refirió al rol del Frente Amplio como oposición y en cuáles son las propuestas enviadas al Ejecutivo como alternativa para la recuperación de la pandemia.

El Frente Amplio relanzó ayer las cinco propuestas que le había hecho al Poder Ejecutivo en marzo del año pasado, cuando comenzó la emergencia sanitaria. La oposición volvió a insistir con crear una renta básica de emergencia, con la suspensión de cortes de servicios y desalojos a personas en situación de vulnerabilidad, con la flexibilización del seguro de paro, con el apoyo a las micro y pequeñas empresas, y con el adelanto de inversión pública y apoyo a la inversión privada para fomentar la economía.

Situación de la pandemia

Lo que iba a plantear el primero que iba a plantear el dos seguramente esté disociado. Hoy hay 100 mil nuevos pobres, cayó dos puntos el salario real. La gente que trabajaba y dependía del turismo y las personas que viven de la changa en turismo y todas las actividades que están en torno a la changa, ese impacto no puede pasar por desapercibido. La pandemia fue una gran excusa para aplicar en Uruguay un modelo de recorte neoliberal. Mientras se desprotege las grandes mayorías del país, hay otros que parecen ser intocables. La primera vez que presentamos las propuestas fueron a fines de marzo del año pasado. Los impactos sociales y culturales no se deberían medir como un gasto desde el punto de vista monetario. Tuvimos un promedio de 110 mil personas en el seguro de desempleo. Si se hubiesen tomado medidas en ese momento tan crítico tal vez hoy estaríamos en otro escenario. Hoy nos dicen que hay una situación preocupante desde el punto de vista económico que se fue agotando den la pandemia desde el punto de vista económico del país. No se termina de reconocer la situación en su profundidad. Además de tener sensibilidad y empatía, lo que tiene que hacer el gobierno es tomar medidas para que esa gente no pase mal y pueda tener un mejor desarrollo a futuro. Es muy raro que sectores que tienen ministros estén planteando cosas que pueden hacerlos los propios ministerios Lo que está claro es que hay una estrategia de mostrar a la coalición en un doble juego: en un juego de gobierno y, al mismo tiempo, con supuesta ruptura o escenarios diferentes para mostrar un escenario de supuesta oposición. Quien lo hace mejor de todos es Cabildo Abierto. Por debajo juega a ser oposición. Somos coherentes con lo que venimos planteando. Lo que no hay es voluntad política. No estamos cerrados a conversar con ningún actor. La disposición del FA a conversar siempre está. Desde marzo estamos planteando iniciativas, lo que no puede pasar es un enfrentamiento entre los partidos. No es el FA el que tiene la llave en este caso. Nosotros proponemos salidas para la crisis y para la región. Su accionar es en el parlamento, pero nosotros tenemos que accionar otros resortes que son de la movilización social. También tiene que ser la movilización y la lucha social lo que empuje otras cosas. Lo del déficit fiscal es una muletilla. En el mismo presupuesto que se recortan recursos, el déficit fiscal sirve para justificar los recortes, pero desaparece para explicar los aumentos salariales de algunas personas en algunos ministerios. Nos parece que tiene que haber un acuerdo concreto. El problema es que tenemos la asistencia planteada para 2021 que hoy no se está discutiendo. El tema de la reforma de la caja militar no está arriba de la mesa. El gobierno tiene una decisión concreta de no discutir este tema ¿Este tema es para favorecer o poner en cuestión a los más privilegiados? Se quiere privilegiar a los que cobran mucho.

Propuesta de una renta básica

En un principio se había hablado de tres meses. Seguramente en los sectores más vulnerables con mayores dificultades económicas esto habría sido una opción. Hay que verlo en términos globales. Se habla de unos 100-120 millones de dólares mensuales. Esa plata la gasta en el mercado interno. Es un ciclo que podía conjugar una buena forma de salida. Tiene una mirad económica, pero también tiene que tener una mirada desde el punto de vista social porque la extrema pobreza genera dificultades enormes. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de la crisis del 2002 de esos niños que no recibieron una buena alimentación. Hoy va a pasar lo mismo con esta crisis. Es un componente central la renta básica. Propusimos distintos ejes. Se está pensando en la permanencia a las personas en situación de vulnerabilidad en la vivienda, pero al mismo tiempo darle una mano al pequeño propietario. Establezcamos una forma para que ese pequeño propietario que no es un gran empresario no se vea afectado. Ahí vendría el subsidio para garantizar que la familia pueda vivir en esa casa. En el medio de la crisis el gobierno decidió aumentar las tarifas cuando había dicho que no las iba a aumentar. Está la posibilidad también de flexibilizar también las condiciones de seguro de desempleo. Hay que ver qué formas podemos estudiar para que en vez de seis meses, la cobertura sea de ocho y que el seguro de paro se mantenga estable. Hay cosas que nos parecen insuficientes. Lo que decimos es que hay que pensar un plan global. No parece que habría que flexibilizar otras condiciones del seguro de desempleo. El año pasado se habló de una renta básica transitorio. Se le puede llamar como quieran. Lo importante es cómo se responde a la situación. Pensamos que la palabra “transitorio” engloba esta situación, pero si la palabra es el nombre, no hay ningún problema en eso porque no hay una formulación caprichosa en torno a esto.

FA como oposición

Al FA le ha costado ser oposición porque transitamos una situación muy compleja el año pasado de pandemia que repercutió en la vida de todos. Teníamos que tener mucho cuidado en criticar al gobierno y no responsabilizarlo en una pandemia global que no tiene nada que ver. No hay un problema de unidad, hay un problema de estrategia y táctica política. En el 2005 hubo cinco interpelaciones al Frete Amplio. A nosotros nos costó llamar al partido al Parlamento. Primero por la pandemia, pero también hubo un problema de actitud. El FA asumió que tiene que marcar un rumbo diferente al que marcó el año pasado. Tenemos que ser más exigentes y proponer otro proyecto. La coalición de derecha privilegia un pequeño puñado. Creo que lo que hay es una realidad social. Cuando uno recorre una olla popular se nota que no atravesamos el 2021. Lo que trabajan las personas que saben en materia económica dicen que el impacto grande se va a empezar a ver este año. Conversando con la gente se da cuenta de lo que está pasado hoy. Hay miles de pequeñas empresas que están cerrando y manifiestan una preocupación gigantesca. El PC no está radicalizado, está abiertamente enfrentado a la política de derecha

Llegada de las vacunas

Ojalá lleguen y nosotros deseamos que las personas estén lo más rápido posible vacunadas. Deseamos que retomemos las actividades sociales y culturales lo más rápido posible. Quien sembró la duda primero fue el gobierno. Lo vienen anunciando desde octubre. Los que colocaron mantos de dudas fueron ellos. Exigimos que se planteara con claridad el plan de vacunación. No había proyectado un escenario de vacunación. No era un problema del FA. La incertidumbre la generó el propio gobierno con su estrategia de comunicación. Hubo investigaciones periodísticas que colocaron incertidumbre en el plan de vacunación. No es el FA el que ironiza sobre un tema. Quien no colocó transparencia fue el gobierno. No tendría que haber habido confidencialidad del tema. Amerita un nivel de transparencia enorme. El FA se manejó con totalidad transparencia. Si te dan un numero un día del costo global y al otro día dicen que lo van a explicar mejor, todo eso genera un marco de incertidumbre que no lo generó el Frente Amplio.

Declaraciones de Astori