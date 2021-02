Germán Cardoso: "El Ministerio de Turismo alcanzó los objetivos que se propuso"

El ministro de Turismo analizó el impacto de la pandemia en el primer mes del verano.

El gobierno presentó ayer las cifras de las primeras semanas de la temporada: el golpe más claro, como estaba previsto, está en la cantidad de extranjeros que entraron al país, que pasó de 350.000 en el verano de 2020 a 8.500 en 2021. La ocupación en los hoteles, a su vez, cayó a la mitad, mientras que el tránsito por los peajes se redujo en un 16 %.

Balance de la temporada

Los ingresos que hubo en enero del 20 de enero no hubo no solo extranjeros, sino que hubo uruguayos también. Ingresaron 150 mil uruguayos y 140 mil en febrero el año pasado. Esa es la expectativa. El Ministerio de Turismo alcanzó los objetivos que se propuso. Lo que tenemos que analizar es de qué contexto partimos. Asumimos que vamos a tener una temporada alta en donde Uruguay se caracteriza por fraccionar turismo. Lo que sabíamos es que con los extranjeros no íbamos a poder contar, por lo que teníamos que trabajar de la mejor manera posible sabiendo siempre que no iba a alcanzar y que era insustituible la salida de extranjeros. La cuenta promedio en ocupación fue de un 50 %. Logramos a través de las medidas de estímulo, 20 medidas que hemos ido tomando, una batería de medidas dieron su resultado y fue de un 30 % de turismo interno que tuvimos el año pasado, este año llegó al 50 %. Esto no alcanza. El turista del extranjero tiene más poder de consumo y más poder de gasto, el 20 % que hicimos con turismo interno no alcanza el gasto de los extranjeros. En esta primera medición no tenemos los números de consumo. Podemos tomar el consumo que sientan que el bolsillo permite. La base en cuanto a ocupación y el crecimiento de mercado, con los estímulos logramos un crecimiento significativo de sostenimiento del sector. No alcanza y sabíamos de antemano que no iba a alcanzar. Creemos que es mejor de lo que podría haber sido.

El dato más importante es la caída en los toque s de tres cruces. Es una caída del 22 5. Se explica porque lógicamente no tenemos ómnibus que vengan por vía terrestre por argentina ni Brasil. Tampoco tenemos el cruce Colonia – Buenos Aires. Allí se explica la caída de tres cruces. La caída de peajes fue de un 16 %. El único peaje que creció 10 % fue el de Durazno. Creo que eso lo explica el factor UPM.

Los argentinos que entran por tierra son muchos. Lo mismo de Brasil. El extranjero tenemos ahí en la región la variable. La región de Punta del Este es la que más sufre el impacto de la ausencia de extranjeros. Punta del Este tiene hotelería de gran porte. El hotel Enjoy de Punta del Este, el 95 % de sus huéspedes eran extranjeros, solo el 5 % eran uruguayos. Ahí se está marcando cuál es la tendencia en cuanto a la reconversión. Ha habido a partir de la reapertura ellos reconocen que han ido a a cautivar un mercado que no lo tenían tanto en cuenta. Hace dos fines de semana se logró el 100 % de ocupación que nunca lo habían logrado antes. Hay lugares que la hotelería los sufre mucho más que otro. Los extranjeros ocupan la porción de la torta mucho más grande. Nosotros somos un país receptivo del exterior y hoy no lo tenemos. Hay otra parte fundamental de turismo regional de Argentina y Brasil y hoy no lo están pudiendo hacer. Nunca hemos dejado de tomar medidas. Nosotros pensamos en marzo 90 días, 120 para luego soñar con volver a la normalidad. Convocamos a los actores para el rediseño de protocolos para hacer frente a lo que íbamos a tener. Fuimos dando paso gradualmente a la reapertura de sectores. Cuando llegábamos a la fecha veíamos que se extendía el plazo y luego se seguía en pandemia. En medida que trazaron estas ases, fuimos tomando medidas extras. La transferencia del 70% de tarifas en cuotas tienen un vencimiento en noviembre. También logramos la exoneración de la potencia. Lo logramos hasta noviembre en una primera etapa y ahora logramos extenderlos hasta marzo. Plantemos la adversidad del sector turístico, alquiler de autos. Son compromisos adquiridos y hay que entender que una empresa por grande que sea hoy hace once meses que no trabaja. Hay una necesidad de negociar no solo con la banca pública, sino que la banca privada también pueda negociar esos créditos. No hay fin de semana que no hayamos atendido a un sector afectado. La esperanza está en que hoy se ve la luz a la salida del túnel. Uruguay va a empezar a vacunar en un par de meses y quizá en junio podamos tener a toda la población inmunizada. En la medida que podamos ir inmunizando, es una medida que está arriba de la mesa. Es por un tema de priorizar y velar que la prioridad sea cuidar la vida y la salud de los uruguayos. Hoy el mundo está confinado. Queremos volver a tener actividad turística dentro de lo normal. En ese camino hay dificultades, pero tenemos que valorar lo que hemos logrado. En Uruguay le ganamos once meses de vida a la pandemia. Hay vida normal protocolizada. Eso hay que valorarlo. Evitamos situaciones tomando medidas. Creo que las medidas de diciembre fueron acertadas y evitamos ola de contagios. Lo que se proyectaba a 2000 casos por día, se tomaron medidas restrictivas, pero se evitó una circunstancia que podría haber dañado la salud y la economía, sin dudas.