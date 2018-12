Gobierno de Vázquez remarca que “no estamos en crisis ni recesión” y aspira a cumplir sus promesas de campaña como disminución de rapiñas

"Si no cumplimos, la gente evaluará", afirmó el prosecretario de Presidencia.

La semana pasada, el presidente Tabaré Vázquez realizó una disertación en el cierre de año de los almuerzos de ADM (Asociación de Dirigentes de Marketing) donde aprovechó a presentar un balance de su gestión presidencial.

La presentación se basó en el “crecimiento económico”, con base en datos del FMI y el Ministerio de Economía y Finanzas: aseguró que Uruguay registra “16 años consecutivos de crecimiento económico y del salario de los trabajadores, a lo cual se suma una disminución significativa de la pobreza y la indigencia”. Detalló que entre los años 2015 y 2018, Uruguay “concretó un crecimiento acumulado de 7,4 %, Argentina lo hizo en 1 % y Brasil cayó un 4,5 %”.

Abordamos el tema junto al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.

El Poder Ejecutivo y el presidente de la República tienen un planteo importante en pos del cumplimiento del programa de Gobierno. Hay una planificación importante para llegar al fin del período con las metas cumplidas y encaminadas.

Si bien los diferentes actores políticos se enmarcarán en la campaña electoral, el objetivo central es que no se descuiden las acciones de gobierno y la gestión.

No hay ningún aspecto en el que se pueda decir que no empezamos a trabajar. En varias áreas nos propusimos metas importantes y exigentes, hay mucho trabajo sobre la mesa.

Hay aspectos que necesitan un remate, como la gran inversión en infraestructura. Del 2015 al 2018 se inauguraron o refaccionaron cerca de dos centros educativos por semana. Entendemos que eso tendrá efecto importante en los resultados. Pero también mejoramos la inversión en los salarios de los docentes y en condiciones de los alumnos.

No sé si es un tema de ADN, pero sí hubo una reforma educativa. En materia educativa tenemos metas trascedentes e importantes, que algunas están siendo difícil de cumplir, pero el trabajo es importante.

En materia educativa se requería una inversión muy importante que se está haciendo. La reforma está operando. No está todo perfecto, hay que trabajar mucho. Tiene que haber un proyecto a inversión: y eso está. Si da los resultados esperados en el tiempo esperado, se irá viendo.

Hoy no estamos en crisis ni en recesión. No estamos perfectos y no es que no haya nada para hacer.

Todavía queda un año de trabajo para poder medir la promesa de bajar un 30 % las rapiñas. En Uruguay, gracias a la inversión, a la tecnología, a la inteligencia, a la capacitación de los policías, se está desarticulando a las principales bandas de narcotraficantes. No hay ni un disparo y ni un herido. ¿Es suficiente, alcanza? No, para nada. Pero hay un camino. Tenemos la expectativa de llegar a la meta. Si no cumplimos, la gente evaluará.