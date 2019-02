Gobierno uruguayo quiere una salida “soberana y pacífica” para Venezuela: una comisión técnica mantendrá diversos contactos y buscará el diálogo

"La información que se requería sobre la persona uruguaya fallecida todavía no había llegado a Cancillería", apuntó el vicecanciller.

La Unión Europea y Uruguay enviarán una misión técnica a Venezuela con expertos electorales y ayuda humanitaria. Esta medida surgió de la reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela que se realizó en Montevideo el pasado 7 de febrero. La comitiva estará integrada por la secretaria general de Iberoamérica, Rebeca Grynspan, el excanciller mexicano Bernardo Sepúlveda y el excanciller uruguayo Enrique Iglesias.

¿Cuáles son las expectativas del gobierno sobre esta misión? ¿Cuál es la situación que atraviesan los uruguayos que viven en Venezuela? Abordamos el tema junto al vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino.

Desde Caracas se había remitido una nómina de los uruguayos que requerían asistencia, tras un pedido que le hicimos a la embajada y al consulado. A partir de esa nómina, en la que estaba la persona que falleció, se pidió ampliar información sobre cada caso a los efectos de evaluarlo en la coordinación interministerial. Queríamos estudiar cada caso y actuar en consecuencia.

La información sobre la persona fallecida ayer todavía no había llegado, lamentablemente. En este momento está siendo transportada medicación para algunas de las personas de las que sí llegó la información.

Funcionarios de Cancillería que están viajando a Venezuela por otras razones llevan en mano la medicación. Se coordinó con las autoridades venezolanas porque las cantidades que llevan no son de uso personal. Van a atender los casos sobre los que tenemos información. Y estamos esperando información sobre otros casos. No había otra forma de hacerlo más rápido. La Cancillería tiene sus mecanismos: para actuar necesitamos información, con voluntad no alcanza.

La misión que está yendo a Venezuela es técnica y va a establecer contacto con distintos actores de la sociedad venezolana, y forma parte del Grupo Internacional de Contacto. La mayor disyuntiva que tiene Venezuela ahora es el conflicto o una salida democrática a su actual crisis. Nosotros apostamos a evitar el conflicto. La comisión va a facilitar la interlocución y determinará qué pasos seguir.

Es necesaria la prudencia y la reserva. No voy ahondar en quiénes van, a qué van o cuál es su agenda. Si realmente queremos ayudar a que Venezuela supere su aguda crisis, tenemos que actuar con prudencia y reserva.

Todo el mundo conoce la gravedad de la situación que vive Venezuela. La ayuda humanitaria debería hacerse por protocolo, y seguir el de las Naciones Unidas. La situación es delicada por lo que se debe actuar con prudencia, sensatez y reserva. Hay que propiciar una salida soberana y pacífica. La ciudadanía tiene que expresarse.