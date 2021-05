Gonzalo Civila: "En la interpelación vamos a ver aspectos legales que están conectados a la firma de la ministra Arbeleche"

El diputado del Frente Amplio se refirió al llamado a sala que solicitó a la ministra de Economía Azucena Arbeleche por considerar que hubo faltas éticas en la concesión de beneficios fiscales a Isaac Alfie, director de la OPP.

Llamado a interpelación de la ministra de Economía

Acá no hay ningún juego político en el sentido que los quiere explicar el director de la OPP, pero para nosotros hacer política es tener ideas y defender valores y defender lo común, lo público. No hay ningún juego, hay una actitud política decidida de poner en discusión algo que conspira contra el interés público y que no está bien hecho. Temas importantes hay muchos en el país hoy, pero los temas éticos no dejan de ser importantes haya o no crisis. Que los propios gobernantes que digan que no es importante porque hay otros temas parece un poco tramposo. Hemos escuchado declaraciones de jerarcas del gobierno similares, por ejemplo el caso de la ministra de Vivienda con sus declaraciones por un chat una persona de la Ursea de Cabildo Abierto. No debatimos decenas de leyes en una ley. Hubo un pedido de acceso del FA y se respondió que esto era confidencial. El instrumento que nos queda es el llamado a sala.

Esa resolución es del 11 de febrero de este año y llevaba casi un año este gobierno. Por esa resolución firmada por la ministra se le conceden exoneraciones a Isaac Alfie. Es una jerarca del gobierno que beneficia a otro jerarca del gobierno. Son los dos jerarcas que tienen más incidencia en la conducción económica y en el manejo de los recursos públicos del país. Esto se hace público el 5 de marzo y determina que Alfie renuncie a los beneficios que le daba esta resolución. Hasta el 5 de marzo, que fue el día que se hizo público, no hubo ninguna manifestación del gobierno. La ministra no entendió que no hubiera ninguna inconveniencia y a nosotras nos parece que hay una situación reñida con la ética de la función pública y nos corresponde interpelar a la a ministra. Es una instancia que hace a las garantías y los derechos que tenemos los ciudadanos.

Argumentos para llegar a la interpelación

Existen una serie de mecanismos y hay una comisión de aplicación. Hay indicadores, una ley y reglamentos. Estamos hablando de una figura políticamente expuesta y se genera todo esto. No podemos indagar en si está bien asignada la exoneración o no porque al expediente no podemos acceder y es una figura pública integrante del gobierno. No es cierto que la ministra no podía no firmar la resolución. Podía no firmarla. Se concede porque la ministra firma. No se trata de subjetividad. Estamos hablando de que hay normas vinculadas a la ética que aplicas a este caso, pero parece insólito que una jerarca firme una exoneración para un jerarca de su propio gobierno. No es un hecho subjetivo, es objetivo desde el punto de vista político. y a nosotros nos interesa discutir el fondo ético. Si se entiende que no es un problema, detrás de eso hay una concepción de cómo debe manejarse lo público, de cómo deben manejarse las relaciones entre lo público y lo privado.

Se habla de la relación entre lo público y lo privado. Manteniendo esta relación, la forma en la que se establece esta relación es un tema específico, más allá de mantener o no la actividad privada. No es cierto que lo único que podía hacer la ministra era firmar. En la interpelación vamos a ver aspectos legales que están conectados a la firma de la ministra. La ministra tenía fundamentos éticos y legales para no firmar. Es parte de lo que queremos discutir en la interpelación.

La Comap hace una recomendación que no obliga a la ministra a firmar. Su firma concede las exoneraciones. Si podía o no fundamentarse su firma, allí entran a jugar otros aspectos éticos y legales con los motivos que tienen que ver con la ética de la función pública. Vamos a buscar respuesta a la interpelación. Este es un acto reñido por la ética y hemos planteado desde el Partido Socialista que dos jerarcas debieron renunciar por este hecho. Si es una ilegalidad o no lo vamos a ver en la interpelación. Hay respuestas previas que la ministra le tiene que dar al Parlamento. Si no hemos visto toda la información, es porque el expediente no se nos dio. El planteo de carácter ético tiene que ver con la firma de un jerarca de gobierno dando una firma a otro jerarca de su gobierno por exoneraciones fiscales.

Veo un empecinamiento por desviar el tema. La discusión no es Tabaré Vázquez. Es sobre la concesión de exoneraciones fiscales de la ministra de Economía al director de la OPP. Son los mismos jerarcas que hablaron de transparencia, hablaron de recortes público y que no quisieron mostrar la información. No se necesita ser un país rico y desarrollado para que estos temas importen. Las crisis muchas veces permiten que esto se naturalice. Estamos esperando ansiosamente que la ministra vaya al Parlamento para que se pueda dar este debate. Son dos situaciones diferentes y la discusión de ética en la función pública es una discusión enorme. Es una resolución concreta y no estamos poniendo la carreta por delante de los bueyes. A mí no me aplica ninguna doble moral política. Lo que planteamos me parece que salta a la vista. Tener que plantear esto en Uruguay como si fuera una cosa estrambótica es una señal de que se normaliza y eso no puede pasar.

Pedimos la renuncia por un motivo que para nosotros está absolutamente claro y no necesitamos más información. La firma es un motivo más que suficiente para que renuncien de sus cargos. La información que requerimos tienen que ver con otros aspectos de la investigación. Pedimos la renuncia por el hecho de que la ministra firma una resolución exonerando al director de la OPP. Hay aspectos éticos, legales y políticos que queremos discutir en la interpelación.