Gonzalo Civila: "No me veo con intención de hacer una campaña interna, creo que el foco tiene que estar puesto en otro lado"

El resultado del congreso celebrado el pasado fin de semana por el Partido Socialista, en el cual se evaluó la gestión y el accionar político de los últimos tres años, fue de apoyo a la actual gestión al mando de Gonzalo Civila como secretario general. A su vez, Civila se enfrentará a una posible reelección el próximo siete de agosto, frente a un clima de diferencias internas entre las corrientes socialistas.

¿Te esperabas este resultado del congreso?

¿Cómo es la dinámica del congreso? ¿Cada funcionario va presentando su informe de rendición de cuentas? Y vos obtuviste un 80% de aprobación en tu gestión

¿Te da un empujón para volver a postularte?

Es un dato fuerte. Hay un conjunto importante de compañeros y compañeras que me han planteado esa posibilidad. Tiene que ver con darle continuidad a un ciclo de transformaciones dentro del partido, pero no es algo que todavía esté definido ni comunicado, porque tenemos que hacer un proceso antes. Yo en eso he sido muy cuidadoso porque soy el secretario general de todo el partido, puedo ser reelecto, no hay ninguna inhibición ni ninguna condición para serlo, pero me parece innecesario adelantar tiempos y procesos y quiero evaluar un poco el cómo se ese posible camino.

¿Qué faltaría para oficializar?

Bueno, conversar un poco con más con algunos compañeros y compañeras y ver las condiciones; qué haría en este tiempo hacia la elección. Yo no me veo con una intención de hacer una campaña interna, creo que el foco tiene que estar puesto en otro lado. Nosotros estamos en un momento de construcción, el respaldo es muy grande a la línea que estamos tratando de impulsar, eso es colectivo. Así se tienen que mostrar y aparecer. Yo estoy convencido de que el partido necesita, así como ha hecho un relevo importante en este período y seguramente necesita consolidar mucho de ese trabajo, también tiene que preparar nuevos relevos a futuro. Tienen que aparecer muchas compañeras siendo voz. Todas esas son preocupaciones que tengo, que tenemos. Y tienen que ser parte de cómo nos paremos en este tiempo.

¿Necesitarías campaña interna?

¿Hay marco para un consenso, después de este congreso?

Los niveles de apoyo que tuvo el trabajo del partido en este tiempo, una declaración final que dice cosas bastante contundentes. Creo que tuvo tres abstenciones, es decir, es una declaración emitida por consenso, no hubo voto en contra. Ahí hay afirmaciones sobre la política de alianza, sobre la política que queremos promover. Yo creo que eso da pie para construir mayores consensos. Yo no recuerdo en la historia reciente del partido en que haya una mayoría tan amplia apoyando una propuesta. Obviamente esto no se traduce en la elección de la misma manera, es más complejo. Además no se pueden adelantar escenarios. Hay que ir conversando, con los compañeros que no importa si se expresaron de una manera muy minoritaria, o si fue el 20, el 10 o el 30. Lo que importa es que hay compañeros y compañeras que opinan distinto sobre algunas cosas que son tan compañeros del partido como los que pensamos otra cosa y eso no es tanto una traducción de corrientes polarizadas. Ustedes mismos hablaban de la posibilidad de que haya más de dos candidatura: esto habla de una interna que cambió también. La interna del partido no es aquello que se decía de ortodoxos y renovadores. Esta propuesta que estamos tratando de implementar es de renovación de la agenda política del partido, de cambio generacional, de cambios de referentes, de ideas. En torno a eso y a esos cambios que se fueron produciendo también cambió el mapa de la interna. Eso es producto de diálogo. Ayer una compañera se me acercaba en el congreso y me decía: “Yo sentí más libertad para expresarme”. No pensaba lo mismo que yo en muchas cosas. Fue un debate que estuvo menos en compartimentos estancos. Eso es un paso, y hay que seguir. El Partido Socialista tiene la característica de ser un partido de búsquedas radicales, porque queremos transformar la realidad de raíz. A la vez siempre se esforzó mucho por defender el pluralismo, en la sociedad y dentro del mismo partido.

Los integrantes del comité central no votamos las rendiciones de cuenta, porque la que rinde cuentas es la propia dirección. Podemos intervenir en el debate, pero quienes estuvieron en el Congreso saben que planteé también con claridad que no creo que sea votando en contra de la gestión de una compañera o de un compañero que construimos. Claro, el congreso tiene derecho a evaluar el trabajo real de los compañeros y las compañeras en cada momento, lo que no implica desconocer su trayectoria, su aporte.

Son resultados colectivos que tampoco fue un 80-20 siempre, hubo variaciones, movimientos. Eso habla de un partido que está en construcción. Un proceso que tiene mucho para crecer. Yo decía en el discurso de apertura que el Partido Socialista no es hoy la herramienta que este proyecto que queremos impulsar necesita. Es una herramienta que está en proceso de construirse pero tenemos que cambiar mucho, fortalecernos en todo el país, escuchando todas las voces y siendo capaces de dar soporte organizativo a todo esto que proponemos, que no son cosas menores.