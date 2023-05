Gonzalo Eyherabide presenta “Artigas. El patriota sin patria”

El escritor e historietista Gonzalo Eyherabide publicó su primera novela gráfica, una historieta histórica titulada “Artigas. El patriota sin patria”, que no hace referencia al prócer rioplatense, sino que cuenta la historia de Joaquín Artigas, nacido en Mozambique, esclavizado y apropiado por el padre de José Gervasio. Fue uno de los dos esclavos que formó parte de los Treinta y Tres Orientales.

No es José Gervasio

El protagonista es Joaquín Artigas, personaje que, tal vez, quienes nos están viendo no conocen. Yo no lo conocía hace tres años, tampoco. Me llamó la atención leer su nombre en la lista de los Treinta y Tres Orientales que sabemos que no fueron treinta y tres, ni orientales todos. Pero estaba en la lista. Había dos Artigas. El título no es “Joaquín Artigas. El patriota sin patria” sino “Artigas. El patriota sin patria”, y lo dejo abierto. Hay todo un árbol genealógico que tiene cadenas para los esclavizados y líneas clásicas para los familiares. Y ahí aparece buena parte de la familia Artigas.

Esto ocurre en las haciendas de Casupá, la principal fuente de poder económico de los Artigas. En 1768, el rey de España le da al abuelo de Artigas cuatro suertes de estancia. Una inmensidad gigantesca.