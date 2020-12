Graciela Bianchi: "Le dije a Delgado que prohíban las marchas"

La senadora por el Partido Nacional conversó sobre el primer año de gobierno de la coalición, la producción parlamentaria, la alianza entre Cabildo Abierto y Frente Amplio y su postura ante las marchas y cierre de escuelas.

Balance de año

Un año complicado por la pandemia, pero pudimos desarrollar con bastante normalidad porque nosotros no solo aprobamos esas dos leyes, que fueron las más importantes para el Estado, sino que aprobamos otras que no fueron noticia, como por ejemplo la Ley de Derecho Internacional Privado que Uruguay tenía pendiente desde el año 1998. Con todas las medidas de precaución fue un año de mucha producción parlamentaria con el mejor promedio que el primer año de la legislatura de 2015-2020.

LUC

Es una ley con muchos artículos, con distintas materias. La ley de presupuesto tuvo 774 artículos y también de diferentes materias. Si tienen un denominador común que las leyes presupuestales tienen un contenido de acuerdo con la Constitución . Se trató con mucha rigurosidad, funcionaron normalmente las comisiones y recibimos a la sociedad civil, tanto en la LUC como en la de presupuesto, los viernes recibimos a las delegaciones y nadie quedó afuera.

Cabildo Abierto y Frente Amplio

Para nosotros es absolutamente normal, nosotros tenemos una coalición basada en un programa de gobierno que fue aprobado por la ciudadanía. El presidente desde la campaña de las internas comandó el proceso y quedó claro que subían todos al estrado, todos los lideres, el pueblo aprobó esa coalición. Fuera de ese programa de gobierno cada partido es libre de tomar las posiciones que considere que debe de tomar, ¿es bueno que las tomemos todos juntos? Si, pero no nos inhibe para seguir adelante con nuestra propuesta de gobierno. Somos libres, hay cosas que puedo no votarlas, que me pasó en el periodo pasado. La cosa es que no se está acostumbrado en el Uruguay de unidad de acción. Discutir las cosas, Manini Ríos ha reconocido que Cabildo Abierto tiene un problema de formación demasiada rápida en el grupo y reconoce que falta discusión interna. Muchas veces los diputados toman posiciones y consultas con respecto al grupo político, por eso es que quería una mesa política de Cabildo Abierto. Nadie nos impone absolutamente nada, si hay alguien que no impone nada es Luis. En la cámara de diputados hay mayor libertad de movimiento, es normal en el parlamento uruguayo, lo que no era normal era que si venia orden de la unidad de acción, gente que pasaba en el Frente Amplio argumentaba en contra de una norma, pero luego por unidad de acción votaba a favor. En el partido de la coalición eso no lo van a ver.

Cambios de la ley forestal

El mayor defecto que tuvo la gestión de la operación política en el buen sentido, no pasó por el estudio detallado, tuvo quieto el proyecto en la comisión de diputados, pero consecuencias de las otras cosas que se tuvieron que tratar, quedó quieto. Nada menos que una ley de esta envergadura, que afecta a uno de las políticas estructurales del país desde todos los gobiernos, esto empezó con los gobiernos colorados, los blancos y siguió y se profundizó con el frenteamplista durante los 15 años, y ahora de golpe, no. Hay que tener cuidado con las inversiones extranjeras y hay que tener cuidado con la seguridad jurídica, que es una certeza que tiene el país.

El Frente Amplio como oposición

Yo me curé de las desilusiones, lo veo muy mal. El otro día vi a Agustín Canzani, creo que su postura fue clara de que hay que bajar los decibeles, de que hay que tratar las cosas con cuidados. No se convencieron que perdieron el gobierno, se nota un resentimiento que les duele y de contragolpe. Uruguay es un país de pactos, de acuerdos de consensos, salimos así desde las guerras civiles del siglo XIX. Por eso tenemos una institucionalidad muy fuerte, y el frente que yo pertenecí fue de acuerdo y de consensos, recuerdo a Jorge Batlle que reconoció la ayuda de Danilo Astori para salir de la crisis del 2002. Información no pueden decir que no falta porque pueden entrar a la web y siempre están informando. El GACH no se integró por razones políticas, no le importa al presidente, el presidente no le preguntó a ninguno. Esa es la actitud que deben tener. Ahora el sindicato médico fue tirar piedras desde el principio pidiendo la cuarentena obligatoria, lo que necesita todas las autoridades y sistema político es generar confianza en la ciudadanía. No vamos a la renta básica universal porque no es la manera de enfrentar un tema social. Tienen que ser medidas adaptadas a las circunstancias que se vienen dando. La alimentación escolar para quienes la necesitan todo el verano o cuando podamos reiniciar las clases, hay un apoyo permanente, cuando el país pueda. Nosotros no somos populistas, queremos políticas sociales desde la superación y no desde la carencia, y eso es válido desde la época de pandemia. Las políticas sociales que no van desde la superación, que fue lo que se hizo desde estos últimos 15 años. Hay acuerdo con los sindicatos, muchas veces los trabajadores son más razonables que los dirigentes. Vamos a ubicarnos en la situación que estamos y en la que vamos a estar.

Vacuna

Lo que si el gobierno confió en el fondo de la OMS, allí se reservaron dosis, dinero, el dinero y el encargado de la negociación fue el presidente de la república y el secretario de la presidencia manteniendo contacto con Salinas. El presidente podría no haber destituido a la persona, diciendo que era esencial cuando lo era y sin embargo lo destituyó. No le importó, sabemos que tiene la conducción de todo este proceso, y el secretario de la república dijo que él está encargado. Nosotros estamos haciendo las negociaciones que tengamos que hacer. Hay que tener confianza, porque tenemos un presidente que tiene liderazgo. Las vacunas son todas vacunas que se han ido aprobando durante toda la marcha. Argentina con la vacuna rusa, no es el tema. Hay que tener cuidado que vacuna se da, Uruguay tiene poca población lo vamos a poder hacer con racionalidad, lo que no tiene que generarse es una situación de desconfianza en la población, hay que confiar en las autoridades porque se han generado certezas. No han encontrado en los discursos del presidente descalificación con otras opiniones. Ni siquiera responsabilizó las marchas cuando podía hacerlo, el es liberal, hay que conducir este proceso con la libertad sobre la mesa, mucho más fácil teniendo todo el poder y el control de la vida de los ciudadanos. Hay varios científicos que han comprobado que los brotes han sido progresivos y hubo varias marchas.

Marchas y cierres de escuelas

En España que tiene un gobierno problemático, la explosión del brote del coronavirus fue la marcha del 8 de marzo, es una variable muy importante de la circulación social. Le dije a Delgado que prohíban las marchas. Le dije al presidente que cerrara las escuelas, pero el me dijo que no porque no quería que los chicos perdieran el año. Empresarios amigos argentinos tuvieron su economía cerrada, nosotros tuvimos una economía funcionando, nosotros tenemos que salir adelante, nos dejaron un país con 60 mil millones de dólares de deuda externa y un déficit muy grande.

Medidas restrictivas