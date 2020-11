Graciela Fabiano: "Estamos muy lejos de vetar playas por la llegada de medusas o fragatas portuguesas"

La integrante de la Gestión Pesquera del MGAP y el encargado de los laboratorios de Oceanografía conversaron sobre la llegada de las fragatas portuguesas.

Es pariente de las medusas, no es estrictamente una medusa, dentro de los cnidiarios hay grandes grupos, integra el grupo de los Hydrozoa, de los hidrozoarios junto con las Velellas y las porpita, que ustedes posiblemente conozcan de la costa, es muy frecuente verlas, de hecho todos los años se ven, esas pequeñas esas pequeñas balsitas con una vela ondulada de color oceánico, es el visitante más frecuente. Tienen células y estructuras subticantes y son primos hermanos de las medusas.

Procedimiento al haber tenido contacto

Claramente no hay que tocarla, tiene largos filamentos extremadamente motiles retractiles que incluso estando en la arena pueden adherirse a la piel y liberar la toxinas que tiene, y producir reacciones altamente urticantes, esto es más peligroso cuando hay un encuentro con ellas en el agua. Hay que evitarlas, no tocarlas, no jugar con ellas. El color y la forma son atractivos y hace que uno tienda a tocarlas, levantarlas y verlas. La recomendación es evitarlas, ya sea que estén sobre la arena. Estamos muy lejos de los escenarios que ocurren en otros sitios de vetar playas por la llegada de medusas o fragatas portuguesas.