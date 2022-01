Graciela Villar: "Lo primero que tenemos que hacer desde el Frente Amplio es reconectar con la gente"

Graciela Villar resultó electa presidenta del Frente Amplio en la elección departamental de Montevideo. Ganó por un amplio margen a la actriz Gabriela Iribarren, con un 71% de los votos contra un 29%. En sus primeras declaraciones jugó fuerte y recibió muchas críticas sobre sus afirmaciones de Laura Raffo.

Victoria de Villar en la elección departamental de Montevideo

Es un desafío fuerte. Es un puesto de militancia, no es un cargo rentado. Formalmente yo soy diputada suplente de Mario Vergara. Es un gran desafío porque Montevideo es el centro neurálgico del país desde el punto de vista del desarrollo de las políticas, de la economía y de los impactos culturales. Tiene una fuera irradiación hacia el resto del país y su concentración de población sobre todo.

El posicionamiento del Frente Amplio en la capital

Es muy importante. Hay una asociación interesante. Montevideo fue la primera capital conquistada por el FA, por Tabaré Vázquez. Abrió una etapa de consolidación y desmitificación de lo que podía hacer el FA en el ejercicio de un gobierno. Creo que la fuerza política de Montevideo tiene que retomar, reformular sus propuestas para la capital en una perspectiva de siglo XXI, y tomando cuenta de las necesidad nuevas que surgen en la sociedad y en Montevideo. A lo largo del proceso de la fuerza política del FA al frente del gobierno de Montevideo se han ensayado mutiles modalidades diferentes. Nadie podrá decir que seguimos con la recolección domiciliaria, con el camión de la basura recolectando en las puertas que era uno de los problemas. Se han venido ensayando de acuerdo a las experiencias mundiales que no todas se pueden extrapolar de forma mecánica.

La limpieza y recolección de residuos en Montevideo

En el plan de saneamiento está incluido un capítulo que tiene que ver con el tema de la recolección, tratamiento de los residuos sólidos y húmedos. Se hicieron ensayos interesantes. En el 2006 el BID plantea la posibilidad de incluir en saneamiento el tratamiento de los residuos domiciliarios, que es un problema mundial. Lo que se plantea es un plan más heterogéneo que creo que esa es la propuesta inteligente para esta ciudad. Los 8 municipios tienen características y necesitan recolección diferente. Se hace una propuesta más diversificada y también de la puesta en valor de la basura que tiene un valor concreto en lo que se recicla o en lo que podés generar después, por ejemplo, compost, que generar valor para la ciudad. Junto con esto está el tema del saneamiento. Los planes de saneamiento están desarrollados hasta el 2050. Lo que más nos preocupa es que la propuesta para presentar ante el BID es el tema de las aguas pluviales y las inundaciones. A medida que los cambios climáticos se han hecho más fuertes vemos que una lluvia de un día puede significar fuertes inundaciones. Hay que generar piletones para recibir las aguas pluviales y evitar que zonas inundables sigan en esa situación. Aborda tres aspectos que para mí son muy importantes y que para la ciudadanía toda y afectan a toda la residencia de Montevideo. Me parece que es un plan muchas más ambicioso de los que venían y una contrapuesta de la oposición que es contemplable desde mi punto de vista.

La negociación con la oposición en la Junta Departamental

La Junta departamental siempre ha tratado cada uno de estos planes de saneamiento y hemos encontrado formas de contemplar pedidos de la oposición con los proyectos que ya estaban establecidos. Por eso creo que es importante. Creo que podemos llegar a un acuerdo y evitar una postergación de por lo menos un año de retomar una nueva reformulación para hacer. Lo que es importante que yo creo que los representantes montevideanos están sentados en la Junta Departamental de Montevideo. Son las edilas y ediles que fueron respaldados para integrar el parlamento de la ciudad quienes tienen que negociar, generar y establecer los puentes.

Sus diferencias y sus dichos sobre la gestión de Laura Raffo

Cuando salimos en una conferencia de prensa a decir que no en representación de, yo digo somos aspirantes. Yo también soy aspirante. Desde el punto de vista electoral, tanto Laura Raffo como Graciela Villar fuimos aspirantes a dos cargos. No tuvimos el respaldo de la ciudadanía. Fuimos asignados por nuestros respectivos partidos ahora a liderar las fuerzas políticas en el departamento. Pero los que tiene el papel de responsabilidad de trabajar este tema es la Junta Departamental. Yo no tengo la autoridad para ir a negociar ni para decir que no. Los ediles responden a partidos pero son los que tienen la responsabilidad de negociar, de acordar y de buscar los puentes. Me puse en el mismo lugar que ella. No fue la intención de un insulto. La Junta Departamental no la represento yo ni ella. Lo representan los ediles.

El préstamo del BID y las negociaciones con la oposición

Fernando Seijas planteó que habían designado tres coordinadores del equipo de la bancada de la oposición para seguir buscando alternativas. Espero que haya una voluntad de diálogo para poder encontrar alguna alternativa antes del 17 de enero. La idea sería esa, más allá de una posición de negativa. El plan de saneamiento es muy difícil porque el desarrollo de infraestructura de un plan de saneamiento en una ciudad ya consolidada es muy costoso. No (se puede avanzar solo con lo que recauda la intendencia). Por eso es una línea muy blanda además de préstamos que trasciende los períodos quinquenales y está pensada además con esa intencionalidad de saneamiento. Hay que tener en cuenta además que Montevideo es el único departamento que se hace cargo del tema del saneamiento. En el resto del país la responsabilidad es de OSE. Hay que seguirle poniendo pienso y buscar alternativas.

Criticas de la oposición a las de compras de basureros y camiones con el préstamo

Serán parte de las negociaciones que tendrán que hacer ahora abierto esta representación que hoy se formuló. Me parece que ahí tendrán que buscar un desarrollo ambiental y ver cuáles son las distintas alternativas. Si podemos hay que hacerlo. No hay que agotar los plazos. Con las mejores intenciones de llegar a más población en realidad lo que estamos haciendo es posponer a que no lleguemos a ninguna de la población objetivo que son hoy imperiosamente necesitadas del tema del saneamiento. Entonces, me parece que jugar al todo o nada no estaría bueno en eso que podemos acordar. Experiencias anteriores nos ha indicado que cuando la intendencia hace acuerdos con la oposición con el cumplimiento de determinados objeticos, los ha cumplido siempre. Creo que se debería poder intentar agotar todas las instancias para no alargar esto un año más. Yo integro es sector de la renovación. Soy senadora suplente. Creo que en este escenario pos elección se generó una revitalización de las tres piernas del FA, creo que eso es la síntesis política de lo que es la integración de los componentes del FA.

Crecimiento del PCU

Todavía no hay un análisis de corte politológico colectivo. Creo que hay una respuesta a una participación de muchos cuidadnos que no venían participando de la política y se han visto convocados por la presencia delas candidaturas, por las opiniones. Pero ni más ni menos. En el FA tiene que ver con las posibilidades de articularse.

La representatividad de las elecciones internas frente a las elecciones departamentales

Ese es parte de un proceso para discutir en la propia interna de un partido que ejerce mucho la democracia directa. Nosotros pensamos que tiene que haber frenteamplista, un voto. Es un criterio de representatividad mucho más amplio. Es parte de lo que hay que discutir. No hay discusión que no se pierda si no se da. Hay que seguirla dando y llegar a un acuerdo. Lo que me parece más importante es que el FA tiene que entrar en una etapa de rehacerse a sí mismo para re vincularse con la sociedad, territorios y la gente.

Votos en blanco y anulados

Ahí nosotros tenemos un tema de jurisprudencia eterna. Tenemos una comisión electoral que aplica los mismos criterios que se aplican en cualquier elección nacional y hubo dificultades. Dentro de una elección hubo cinco elecciones distintas. El que voto en blanco voto en blanco, no hay discusión. Lo otro sí tiene una explicación. Se siente parte (el que va a votar en blanco en una elección no obligatoria). Es un acto de presencia. El que está enojado, no participa. Puede tener múltiples explicaciones porque el voto en blanco te deja en esa situación de incertidumbre. El que esta descreído no va a votar. Va a votar el que participa y quien no comparte por ejemplo que haya múltiples candidatos. Puede haber mil razones detrás de cada voto en blanco.

Desafíos que enfrenta el FA