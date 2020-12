Gregorio Iraola sobre la cepa de Gran Bretaña: "Pfizer es la que está trabajando en esta área del virus"

El director del Laboratorio Genómica del Instituto Pasteur habló sobre la aparición y el significado de la cepa en Gran Bretaña y las posibles complicaciones en las vacunas. También se refirió al trabajo de la empresa Pfizer.

Cepa en Gran Bretaña

El concepto de cepa, hay distintas escuelas y opiniones, pero básicamente uno la define cuando encuentra una variante de un determinado virus que cambia sus propiedades biológicas con respecto a algo que uno está midiendo. Hoy en día del coronavirus hablamos de que aún podemos tener una única cepa, porque ninguna de las variantes genéticas que se han detectado se ha revelado un cambio biológico circunstancial causado por las mutaciones de las variantes. Esta nueva variante que surgió en el Reino Unido cambió en su comportamiento de alguna manera, podemos estar llegando hablar de una nueva cepa, pero todavía son suposiciones, evidencias que no se han confirmado de manera absoluta. Si hablamos de variantes genéticas si se han detectado miles, esta última que ha cobrado notoriedad es una de ellas, no quiere decir que sean cepas distintas.

Complicación en las vacunas

A priori es un poco vago decir que no tenemos información sobre eso, pero es realmente la verdad, pero obedece a que estamos investigando un virus que apareció hace menos de un año y toda la información que se genera es en tiempo real. Cualquiera de las vacunas que están disponibles van a ser o no protectivas. Por ejemplo, la variante genética que se generó en Reino Unido hoy en día no lo sabemos, pero tampoco hay contras sobre eso. Si no observamos que hay variantes genéticas que causen un comportamiento biológico distinto en el virus, es una especie de “tranquilidad” de que las vacunas que se han desarrollado son protectivas ante todas las variantes que conocemos. Las mutaciones que definen a nueva variante británica se encuentran fundamentalmente en una porción del genoma del virus que contiene la información para generar la proteína que es como la llave que hace que la célula humana se abra al virus. Esa proteína es la que están basadas en las vacunas que hoy en día están siendo distribuidas, las vacunas generan inmunidad contra esa parte del virus. Si el virus cambia en ese aspecto hará que la vacuna pierda eficacia ante el virus.

Se estaba hablando de otra variante que no tomó tan notoriedad, pero sí fue muy estudiada que es técnicamente D614G es el nombre de una mutación que la define y esa variante fue la que sustituyó al resto de las variantes genéticas que estaban alrededor del mundo en un periodo muy corto. Esa variante circula en todo el mundo con gran frecuencia. Estudios demostraron que esa variante previa podría tener una capacidad de llegar de transmitirse mayormente.

Es una situación que se irá repitiendo porque es inherente a la capacidad de los virus de mutar y cambiar. Hay que tener un ojo arriba de eso y esperar los resultados que confirmen de lo que estamos hablando.