Gremio de Estudiantes del Liceo Zorrilla plantea "un equipo multidisciplinario" tras los hechos de violencia en las inmediaciones del centro educativo

Integrantes del gremio, Juana Escobar y Noah Gasañol manifestaron contar con "una trabajadora social y una psicopedagóga, ambas con más de 15 horas semanales". Además, "pedir una carga horaria más extensa para la psicólogo o psicóloga del liceo".

En las últimas semanas se registraron hechos de violencia en diferentes centros educativos del país, que incluyen peleas e incluso amenazas con armas de fuego.

En el Liceo Zorrilla –donde hubo focos de violencia– algunos jóvenes que participaron de las trifulcas fueron sancionados y derivados a otros centros. Además, el Ministerio del Interior informó que la reforzó la seguridad policial en las inmediaciones del liceo.

Sobre la seguridad policial tras los hechos de violencia, los estudiantes indicaron que "se pusieron a cargo dos oficiales, pero es hasta Turismo". "De que nos sirve a nosotros como estudiantes esta medida cuando no nos pueden acompañar a la parada. Los alumnos de la tarde a la salida tienen que caminar solos. Se habló y se dijo que una de las peleas empezó en el Parque Rodó. Es una violencia constante en la manzana".

Ante la presencia policial los estudiantes expresaron que "puede ser que descomprima algun situación y que puede evitar situaciones violentas por el momento. Entendemos que han sucedido situaciones con la Policía que no estuvieron buenas cuando le revisaron la mochila a alumos, pidiendo datos cuando no estaban haciendo nada. A algunos compañeros de la tarde los mandaron para sus casas porque no los querían ver en la puerta del Zorrilla. Esas situaciones con la Policía son un poco más tensas porque nos juzgan, nos piden los datos, nos revisan".

"Creemos que es necesario en general que para estas situaciones saber cuál es la raíz de esta situación, porque creemos que es algo que involucra al liceo como institución. Se puede resolver con la persona involucrada. No me parece que sea solo castigar a la persona, sino que también trabajar con ella para saber los motivos de esas situaciones es por eso por lo que es necesario otra psicóloga con más horas, porque la que está ahora tiene 20 horas por semana para dos turnos y somos más de 1800 estudiantes. No da a basto con todos", señalaron los estudiantes.

Los alumnos involucrados fueron cambiados de liceo y los integrantes del gremio expresaron que no saben a dónde. "Es una manera de marginalizar a los muchachos. La medida de cambiarlo al alumno y está, no es la forma. La violencia sigue estando. Creemos que es una introspectiva desde un punto de vista más a fondo de la educación".