Guido Manini Ríos: "El MSP y el ministro en particular han actuado con gran seriedad desde el primer día"

El presidente de Cabildo Abierto conversó sobre la situación actual de la pandemia en Uruguay, las medidas tomadas por el gobierno y el papel del Ministerio de Salud Pública y su ministro. Además, habló sobre los aportes de las empresas privadas, las jubilaciones altas, el relacionamiento de CA ante los demás partidos de la coalición, entre otros temas.

Aumento de casos y fallecidos

Indudablemente la pandemia nos ha pegado como nos ha pegado en todo el año pasado y eso nos genera preocupación. Entiendo que las autoridades sanitarias han actuado muy bien desde el principio. Se incrementaron las camas de CTI, se ampliaron los recursos humanos para atender esas camas, también aumentaron insumos necesarios como equipos y la campaña de vacunación en una especie de carrera para llegar lo antes posible a una inmunización colectiva. Lo que no está a la vuelta de la esquina es el colapso del sistema, las autoridades tienen el control y están haciendo un gran esfuerzo. Los uruguayos que asuman que de esta situación se salen si todos asumimos las responsabilidades que se saben desde hace más de un año. Lo que ocurrió en Fray Bentos es doloroso y lamentable, es parte de la realidad de la enfermedad que en las últimas semanas nos ha pegado con mucha dureza.

Medidas

En la tapa del libro no se puede optar por medidas que no se puedan controlar efectivamente. Si alguien piensa en algo similar lo que pasó en otros países, sabemos que es algo incontrolable y que terminará en enfrentamientos. No estamos en condiciones de plantar un policía en cada esquina, apelamos a la responsabilidad de la gente. No me consta que a partir de ahí se estén generando los contagios hoy. Esa movilidad no es porque se vaya a los restaurantes que muchas veces respetan los aforos y las medidas de higiene. Hay que estudiarlo bien y hay estadísticas que no manejo para que se lleven este tipo de medidas. Estas medidas no creo que sean convenientes pero si que es importantísimo de que los uruguayos asumamos las responsabilidades de una vez por todas.

Eduardo Lust y propuesta de medida de seguridad

Hay que dejar en claro que Lust no las propuso, sino que dijo para que el único camino para hacerlo son las medidas prontas de seguridad. Nunca hubo una propuesta formal en ese sentido. No habría que apelar a eso, sino que a la concientización. Todos los uruguayos de ciertas formas de hacer sentir a los que violan las medidas, los que se aglomeran, los que no guardan las distancias o no usan tapabocas, hacerles sentir el rechazo y en algún momento se llegará a eso. Siento que cada vez más gente está siendo sensibilizada.

Ayuda del gobierno

Nosotros hicimos propuestas concretas sobre todo en el aérea en la mediana y micro empresa, imprescindible de darle oxígeno al aérea nacional. Muchas empresas no sobrevivieron. El gran tema que tiene el Uruguay hoy es la falta de empleo. Para eso tenemos que mantener nuestras empresas vivas para generar trabajo y hacer medidas que faciliten el empleo. Nuestra medidas hacen darle oxígeno a todo ese mundo. Las medidas que se han tomado no han sido las suficientes y estamos convencidas de que habrá medidas adicionales porque las que se han agotado las hemos votado en el Parlamento y atienden a alguna parte pero no al conjunto. El gobierno mira el tablero completo y lo frágil que se entregó al gobierno, con la deuda externa por ejemplo. Planteamos y hablamos de como financiar de por sí. En este país existe un gasto tributario que llega al 7 % del PBI. Esas exoneraciones o beneficios que le dan a determinados sectores y eso hay que reverlo. Nuestros asesores en economía, al menos 2 de esos puntos se pueden re direccionar. Ahí hay tela para apoyar y darle oxígeno al empleo nacional. Para las pasteras cuantos centenares de millones de dólares han afectado, un ejemplo gráfico y real, para cumplir con los contratos con UPM, los países se van a embarcar de miles de millones de dólares que salen de la caja de Uruguay para propiciar la inversión que mantendrá a cientos de trabajadores. Sin embargo, el año pasado casi se deja caer a la quiebra a la citrícola salteña que tiene 1500 empleados por una deuda con el BROU por 20 millones de dólares. Vamos apostar al trabajo nacional que da mucho más empleo y que arraiga aquel productor del campo o aquellos sectores más frágiles, con capaz muchísimo menos dinero que se les da a unos grandes emprendimientos que después les dejará al país bastante menos. Hay otras lecturas de que se ha podido cambiar algo por la pandemia. Hay una diferencia tremenda de las políticas. Durante los 15 años del FA, a estas empresas internacionales se les puso alfombra roja, se les dio mucho más de lo que dieron. Se ha dejado a la empresa nacional prácticamente luego de años de ignorarlas totalmente. Nuestras propuestas van por el lado de impulsar al trabajo nacional y darle oxígeno. Lo necesitan porque no van a estar ante el rebote famoso. Hay que recorrer hay que hablar y ver cual fue la realidad de la empresa nacional ante estos últimos años y la pérdida de productores pequeño, el vaciamiento continuo del interior. No hay que mirar los números macros. Para un economista formado en universidades extranjeras le da lo mismo que haya un productor de leche que produzca 100 mil litros de leche diario o un millón de litros de leche diario, que haya 1000 productores que produzcan un 1000 litros cada uno. Les da lo mismo, para ellos son números, acá hay un millón y acá hay otro millón. Pero creo que estos mil productores son gente que vive en el campo arraigado y hay un tema social que no tiene precio, que no se los puede medir con los números. Primer lugar, quiero precisar el término GACH para hacer gráfico y que la gente lo entendiera que es asesor consultivo y honorario. Pero cuando uno habla del GACH económico, el espíritu es sentar a los dolientes de la economía de los que la sufren de distintos trabajadores de los distintos sectores. Sentados en una mesa para resolver los grandes problemas de Uruguay en un futuro. Desde el año 1934 la constitución de la república, las reformas constitucionales no lo han tocado para nada. Nosotros lo que decimos que acá hay política que tienen que ser de Estado y no pueden ser de coalición. Los países más serios en este tema tienen un camino trazado y ese camino lo siguen el gobierno del gobierno que sea. Hay grandes temas que tienen que marcar el camino del Uruguay y de lo que queremos. Cuatro o cinco temas de que nos pongamos de acuerdo pero que sean esenciales por los cuales veamos por donde va el país. Un organismo que está previsto en la Constitución que piense en el Uruguay del futuro. No quiero evaluar ni justificar ni criticar lo que dijo el señor presidente. Yo digo lo que digo. Todo diálogo siempre es constructivo. Estamos hablando de un organismo no vinculante que no reemplazará lo económico ni el parlamento. Partimos de la base de que nunca hubo falta de información. Al ministro de Salud lo recibí varias veces y siempre dio las explicaciones de las cuales le he requerido. Creo que en definitiva cualquier ámbito de diálogo no está de más. El diálogo siempre es bueno. No califico a los demás.

Aporte de los privados

Ha sido el gran castigado de toda la situación. Corre por líneas diferentes, no tienen seguro en el empleo, tienen sus riesgos, tiene su mecanismo de regulación de sueldo. No entraría a la afectación del sector privado. Es una posición personal. La empresa privada es la que está sufriendo el impacto económico y están cerrando. En lo personal, no es lo mismo el sector público que tiene su sueldo seguro que lo pagamos todos los uruguayos, son cosas diferentes. La propuesta de Astori puede ser atendible, pero la verdad no sé porque no lo hizo antes, tuvo 15 años el sartén por el mango y no la explicó antes, aunque no hubo pandemia la pudo haber explicado antes donde siempre hubo carencias y necesidades, 400.000 viviendo en informalidad, 10 % de desocupación, o sea que, había necesidades económicas tan importantes y graves como las actuales y nunca se le ocurrió.

Jubilaciones altas

Habría que estudiarla. Creo que de hecho la reforma de la seguridad social que está encierra que viene en proyecto en los próximos meses atenderá esa realidad. Atenderemos todo lo que implique a justicia. Policiales, militares, bancarios, todas las jubilaciones altas pueden hacer su apoyo y la reforma que se hará se puede contemplar esos cambios.

Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública y el ministro en particular han actuado con gran seriedad desde el primer día. Hasta antes de ayer cuando fue a un lugar en el que no iba a recibir aplausos, dio la cara en una situación dolorosa. Lo respaldamos porque sabemos que está haciendo todo lo posible para salir de esta situación lo antes posible. Siempre hay algún oportunista política, algo inevitable en la política. El aporte desde la óptica del ministerio de la Salud Pública creo que es innegable de que todos los uruguayos lo valoren. Corremos el riesgo de que los recomendaciones de ese consejo de economía nacional no sean escuchados. El gobernante puede escuchar y puede ser una gran herramienta sobre todo saber que con eso logra un consenso. Es un ámbito de discusión en el que están los interesados. Creemos que un ámbito de discusión donde se pueda ver soluciones, que haya trabajos para los uruguayos, eso puede ser útil para el gobierno. En cuanto a la corporatización, el poder político es el representante del sentir del pueblo, pero la historia nos dice y la realidad de que estamos todos enfrascados de atenderlo urgente y no hay excepciones políticas de pensar en el Uruguay de los próximos 30 o 40 años, una política de Estado donde tengan voz los dolientes. Que estén presentes los verdaderos actores de la economía nacional. Los partidos son los que en definitiva que tomarán las recomendación del consejo, en el que tienen una voz que tiene propiedad sobre el rumbo del cual debería tomar el tema.

Audio de Montagno

Partiendo de la base de que se trata de una conversación privada, vaya a decir usted si se le publica la conversación y si sale pública puede tener repercusión. No fue una declaración pública, y se fue comprobando de que lo que dijo fue así, no hubo ningún ingreso irregular a ASSE, ni siquiera un número excesivo de ingresos de gente de Cabildo Abierto como en algún momento se dijo. Es un tema totalmente menor y que vaya a comprometer para nada ningún relacionamiento.El presidente no me pidió la destitución de Montagno y yo tampoco le pedí a Montagno en su momento. Entendí su explicación de dar un paso hacia el costado y se la acepté de inmediato. No lo escuché en concreto, sino que se le cambió el sentido de ese audio. Quedó como que él lo iba a hacer. Me baso en lo que me dijo Montaño. Puede haber cortado un pedacito, nunca se sabe. Si hubiese sido cierto de lo que le dijo a Cipriani, él hubiese tomado medidas hace tiempo. Si hoy grabamos a todos los gobernantes lo que dicen en privado, en este país no hay más relación política entre nadie, se lo puedo dar firmado. Incluso hasta adentro de los propios partidos. El tema es poner el micrófono apropiado en cada lugar y que haya un medio sin escrúpulos. No es un tema que se refería a algún tema de política sino de lo que pensaba personalmente. Las expresiones, porque no fueron declaraciones, no fueron felices, nada más.

Gustavo Salle

No siento ninguna cercanía con él, hay que ir con sus tweets y ver los epítetos que me depara a mí y a Cabildo Abierto para darse cuenta que tan lejos estamos del Doctor Salle. Nosotros no somos provocadores, estamos trabajando en serio.

