Guido Manini Ríos: “Hay dictadura en Venezuela”

El precandidato de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército habló de inmigración, ideologías, la reforma de seguridad y del caso Gavazzo.

Lanzó su precandidatura el 3 de abril por Cabildo Abierto y la consultora Radar le adjudica 5 % de intención de voto. Recibimos al excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos.

Venezuela

Las FFAA han sido el soporte principal en los próximos meses. No me gusta inmiscuirme en las políticas internas de cada país. Hay una situación que genera que miles de venezolanos se vayan del país.

Intención de voto

Ideología

Hay intención de establecer un paralelo entre Bolsonaro y mi figura, como cuando se me acusó de hacer xenofobia, cosa que no creo que fue así. Se busca identificar a Manini con Bolsonaro y ese tipo de etiqueta de izquierda-derecha buscan simplificar el análisis.

Seguridad

La palabra no es mano dura, es firmeza.

No estoy de acuerdo con la propuesta de Larrañaga. No creo que sea esa la respuesta. No pasa por que los militares hagan la tarea de la Policía. La vocación militar y la policial son diferentes: no usan las mismas armas, técnicas o tácticas.

Creo que la Policía tiene problemas: la reorganización la alejó de la población, hay en la cadena de mando y respaldo en normas de procedimiento. Tienen todos los recursos.