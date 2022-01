Guillermo López: "El no a la derogación será en clave multipartidaria"

El presidente de la República encabezó este martes a la noche una reunión de trabajo con los intendentes del Partido Nacional y otros jerarcas del gobierno con el tema de los 135 artículo de la LUC que irán a referéndum como tema central del encuentro.

Reunión con el presidente y compromiso por la LUC

Tenemos encuentros con el presidente y hemos tenido con todo este tiempo para intercambiar sobre la realidad y cuestiones de agenda de gobierno. El eje de ayer fue sobre la campaña de la LUC hacia el referéndum. Desde los intendentes el aporte nuestro es el aporte a la realidad de lo que se vive en el interior, y sobre todo, los pilares que se sostienen hacia la LUC. No fue una reunión resolutiva sino un intercambio. La conclusión es que es una buena ley, que no tiene ningún efecto adverso ni contradicción. Ahí está el primer razonamiento hasta por el absurdo.

Tenemos el compromiso y convencimiento de defenderla y nos tiene orgullosos sobre la marcha que viene teniendo y sobre todo porque en la LUC se ven los compromisos pre electorales. El presidente manifestó consideraciones generales. Lo hizo por un tema de motivarnos para afrontar esta instancia de militancia, cara a cara. Nos manifestó qué visión tenía él también.

No fue una reunión resolutiva. Los detalles más de la campaña electoral no eran parte de la reunión. El no a la derogación será en clave multipartidaria, en clave coalición de gobierno y los socios entendemos que hay que afrontar este desafío y vamos a estar trabajando codo con codo.

Esto es en clave multipartidaria, en coalición de gobierno. Fue parte de lo que se acordó. Se hizo énfasis en cómo tienen que ser estos 60 días hacia el 27 de marzo y lo acordado es que tiene que ser en clave multipartidaria.