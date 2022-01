Guillermo Maciel: "Aparte de la baja de delitos, se quebró con la idea de la impunidad delictiva"

El Ministerio del Interior presentó el martes los datos acerca de los delitos ocurridos en el 2021. Las cifras elaboradas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad señalan una baja –por segundo año consecutivo– en la mayoría de los delitos: los homicidios y las denuncias de hurtos, rapiñas y abigeato, al tiempo que hubo un incremento de las denuncias de violencia doméstica.

Análisis sobre la baja de delitos en el último trimestre

Sabemos que el respaldo político lo estamos dando. Respaldamos y recibimos. Haceos reuniones con los jefes vía zoom o presenciales. Dimos las cifras de delitos el martes. Decir que matemáticamente la pandemia afectó a los delitos, puede que sí y puede que no. Creo que es para que nos alegremos todos los uruguayos de que los delitos bajaron. Este es el camino correcto. Tal vez haya que adaptarse a diferentes modalidades delictivas. El segundo semestre tiene 8 homicidios más con respecto al primero del 2021, pero igual en ese semestre bajaron las rapiñas y hurtos. En el trimestre bajaron rapiñas y hurtos y sí, hay un leve aumento de homicidios. Hay un patrón que habría que explicarlo sociológicamente, que en verano aumentan los homicidios. Yo no tengo la explicación. Hay una pauta de que los fines de semana aumentan.

Diferencias con el conteo de Fiscalía

Homicidios y muertes dudosas

No es la policía quien determina que es muerte dudosa, lo hace la pericia forense. El perfil de esas muertes son de gente mayor, en la escena del hecho no hay indicios de violencia, no hay testigos, generalmente no hay indicios de violencia. Se está sujeto a la pericia forense en donde se trata de determinar qué ocurrió. La policía contribuye con evidencia para la pericia. No es que estamos imputando muertes dudosas cuando fueron homicidios. Donángelo está haciendo un trabajo para investigar eso. Una hipótesis de trabajo es que con la pandemia se retrasó el trabajo de los forenses.