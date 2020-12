Guillermo Maciel: "Hoy tenemos cinco presos más por día"

El subsecretario del Ministerio del Interior explicó los indicadores que definieron la baja de los delitos y cuáles fueron los cambios que el ministerio implementó que definieron la baja de los números.

El Ministerio del Interior presentó las cifras de las denuncias de delitos registradas durante el mes de noviembre, que mostraron un descenso en los homicidios y rapiñas en comparación con el mismo mes del año anterior. Los homicidios fueron 21 en comparación con los 34 registrados en 2019, lo que implicó una baja de 38,24%. En cuanto a las rapiñas, hubo un descenso de 11,27% en el penúltimo mes del año, ya que en 2020 hubo 2.189 robos con violencia mientras que en 2019 fueron 2.457.

Baja en la cifra de delitos, rapiñas y homicidios

Efectos de la pandemia

No distinguimos homicidios de clase A o clase B. Son uruguayos que los mataron. Hay un número elevado de gente con antecedentes penales que se cobran la vida de otras personas. Sobre los ajustes de cuentas, no estamos para dar justificaciones ni explicaciones, sino para mostrar resultados.

Los informes de Fundapro no hay un solo cuestionamiento a las cifras. El cuestionamiento era a por qué no bajaban las cifras. Nunca nuestros datos ni cuando recoges las cifras de la prensa, nunca es el real. El Observatorio pasó por el gobierno de FA y ahora está con Lacalle y con la misma metodología, mismo equipo. Lo único que cambió es que ahora damos los datos. Antes los daban dos veces al año y con una demora enorme. Daban mal los datos. Hay que ser transparente con la información y a eso apuntamos.

Se ha planteado el tema. En el mundo venían bajando en la década los delitos. En el único lugar en el que no bajaban era en Uruguay. Sobre la pandemia, coincidimos en que hubo un parate en Uruguay, pero no hubo un toque de queda. El país luego comenzó a retomar las actividades y los delitos bajaron en aquel momento y hoy con el país con gran movilidad, siguieron bajando los delitos. En el mundo pasaron los dos casos. En Estados unidos, Argentina, Brasil, Chile aumentaron los delitos. Bajaron los delitos porque hay condición política, buena gestión y voluntad. Acá mandan los resultados. Es la primera acción de gobierno del presidente. Nos reunió para decir que se va a respaldar a la policía, que se va a dar la cara y se van a dar números. Los delincuentes vieron los resultados. Hoy hay 5 presos más por día. El PADO antes estaba centralizado. Se suma más patrullaje, caballos patrullando. Creamos más patrullaje, más brigadas de droga. Eso permitió más cantidad de allanamientos: 900 órdenes de allanamiento más que el año pasado. Cerramos bocas de drogas, un 58 % más que el año anterior; coordinamos con la fiscalía. Transparencia e información. Mes a mes estamos dando los números. Los delitos siguen siendo altos, pero tenemos 50 delitos menos, 2000 menos rapiñas y 20.000 hurtos menos. Es una constante que ha ido bajando.

Denuncias por accionar policial

Caso de persona con machete

El policía tenía su espalda contra el ómnibus. Son circunstancias excepcionales. El policía es un funcionario público y está exponiendo su vida para proteger al prójimo.

No hay ningún inconveniente en grabar. El Ministerio acaba de comprar más bodycam. Son mecanismos de protección para el policía y para el ciudadano. No hay ninguna indicación. La policía está para garantizar los derechos y libertades de todos, no para interrumpirlo. Todo lo que esté dentro de la Constitución. Puede ser que interrumpan la grabación, pero son elementos excepcionales.