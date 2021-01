Guillermo Moncecchi: "Hay voluntad de clasificar, pero hay que dar mecanismos para hacerlo"

El director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo habló sobre el balance de diciembre de 2020, la receptación de la población en cuanto a la clasificación de residuos, los contenedores y los planes para 2021.

Balance

Receptación de la población

Gobierno departamental

La transición fue muy buena. Nosotros estábamos trabajando en el mes de diciembre desde antes, pero lo que pasó fue que al mismo tiempo empezaron a crecer los casos de coronavirus que generó una situación sanitaria que no teníamos en cuenta. Tuvimos que hacer algunos acomodos en el punto de vista de la salud de los trabajadores y si nosotros no lo separábamos en burbujas iba a perjudicar más todavía. Eso nos costó calibrar al principio para poder atacar el problema. Cuando los calibramos logramos resolverlo con mucho esfuerzo. Nos permitió aprender muchas cosas de primera mano sobre el tema.

Contenedores

Estamos trabajando en evaluar esto. Haremos los cambios que sea necesario. Hay que ir a un sistema más heterogéneo con soluciones adecuadas a cada barrio y hay que ver cuáles son los mecanismos para cada caso. Si funcionan bien nos permitirá aliviar los volúmenes de los contenedores y en algunos casos reducir la cantidad en ciertas zonas. Estamos evaluando y aprendiendo para ir tomando las medidas adecuadas y ajustadas a cada realidad.

Hay como una especie de círculo vicioso, muchas veces pensamos que con más contenedores vamos a resolver el problema, pero no. Hay algunos barrios que ya tienen una cantidad exagerada. Generar menos el origen y vías alternativas. Los bolsones son una vía alternativa del contenedor. Los residuos que ocupan mucho volumen van hacia el bolsón. No siempre la solución pasar por tener un contenedor sino llenamos la ciudad de contenedores y esa no es la solución. Hay que buscar mecanismos para que eso no se genere.

Los bolsones no es para residuos orgánicos, son solo para residuos reciclables. La diferencia fundamental es que nunca pasan por el espacio público. Lo juntas, lo voy a buscar a tu casa y me lo llevo.