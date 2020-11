Gurieses Unidos lanzó la campaña "Hoy más que nunca"

El coordinador de la ONG Gurises Unidos, Diego Pailos, estuvo para explicar la campaña que pretende alertar acerca de las consecuencias de los hogares afectados por la pandemia que profundizó así las condiciones de pobreza y exclusión de muchas familias.⠀

Hoy viernes 20 de noviembre se celebra el Día Universal de los Derechos del Niño, y en este contexto la ONG Gurises Unidos lanzó una campaña en la que convoca a apoyar a la niñez y la adolescencia ante la crisis generada por el Covid-19.

Esta campaña nos permite compartir y difundir las acciones que hacemos desde marzo en la crisis sanitaria y también poder compartir algunos problemas que identificamos que vien los niños y adolescencia. Son problemas que no son nuevos pero que en la pandemia se han intensificado. Hemos tenido un fuerte trabajo en red articulando y organizando con grupos de vecinos, otras organizaciones y con el Estado. Hubo una alta demanda en el comienzo de la pandemia en canastas, soluciones habitacionales. Tuvimos que coordinar con propuestas específicas. Tuvimos que desarrollar acciones de asistencia a problemas que antes existían. Volvimos a identificar situaciones de trabajo infantil y niños en las calles en las grandes avenidas. Todo esto ha tenido mayor visibilidad en este tiempo.

Niños, niñas y adolescentes en situación de calle siempre existieron. En 2018 hubo un estudio que determinó que no había niños durmiendo en situación de calle, lo que no quiere decir que no haya niños en situación de calle. Hay distintos niveles de situación de calle y este fenómeno nunca dejó de existir. La última cuantificación se hizo en el 2007. Estamos trabajando con el INAU y la convención establece protocolos y orientaciones que las Naciones Unidas puedan aplicar parte. Venimos trabajando con el INAU ya que Uruguay con Tanzania son los dos países que están promoviendo un modelo de atención a niños, niñas en situación de calle que pueda tomar Naciones Unidas.

La última cuantificación determinó 1800 niños en 2007. Por eso la necesidad de un diagnóstico y actualización.