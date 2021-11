Gúrmendez: "La excepción se transformó en norma con el Antel Arena"

Este miércoles se desarrolló una interpelación por parte del gobierno al ministro de Industria Omar Paganini por la construcción de la Antel Arena. La oposición decidió no entrar a sala "en señal de protesta institucional" y estableció que el proyecto ya había sido discutido, e incluso estaba en la Justicia. El Frente Amplio denunció que la interpelación fue contra los exjerarcas del FA y que tuvo un "objetivo mediático de distracción política".

Interpelación en el Parlamento por construcción de Antel Arena

Desde nuestra perspectiva, nuestra obligación era concurrir al llamado que hace el senado para brindar información que durante mucho tiempo no fue dada. Una de las características de los que se dijo ayer es que el accionar de la administración, y en particular del Antel Arena, fue casi secreto con decreto de reserva que se dieron desde el inicio. Todas las compras, contrataciones, expedientes, e incluso durante el 2019 fueron declaradas por 10 años más. Se hizo público. Todas las compras para el Antel Arena no fueron por licitación. Todas fueron observadas por ser reservadas. La Constitución establece que para las empresas públicas solo se puede hacer lo que la ley permite. ¿Cómo una empresa telefónica se pone a organizar un estadio y eventos? Es algo que el TCA observó durante este tiempo. Se inició sobre un presupuesto incompleto. Costó tres veces más de lo que se dijo. Se lanzó a esta aventura sobre información que no era completa notoriamente.

Comparecimos en el Parlamento luego que durante muchos años nuestros legisladores no recibieran la información. Cosse fue en noviembre de 2018. Mieres fue quien la intervino. Al senador Mieres es el único que se le contestó. En esa respuesta 14 veces le dijeron que la información era confidencial. La reserva se entiende cuando se tiene que defender la estrategia competitiva de la empresa, pero escudarse en eso para no explicar por qué hace cinco años se compró tal o cual cosa no tiene sentido. Dimos esas explicaciones y sirvió para decir una cantidad de cosas que no todo el mundo conoce.

Se platearon planes de negocio que no eran tal. Se habló de rentabilidad de 10 millones de dólares. Es optimismo imaginativo. En el 2019 dio pérdida de más de un millón de dólares. Entramos en una cuestión muy jurídica importante. La excepción se transformó en norma con Antel Arena. En materia de compras en el sector público, la norma es la licitación pública. Acá se revirtió y la excepción fue la norma. ¿Por qué no se hicieron las cosas por licitación pública?